Roma, Gualtieri rifà le strade: entro il 2026 riqualificati 800 km di asfalto

Oltre ai problemi di furti di auto , alle proteste con la delibera della Ztl fascia verde , Roma si trova a combattere (ma non è una novità) con le buche sull’asfalto . E il sindaco Gualtieri sembra fermo nella decisione di rimuoverle , per rendere le strade della Capitale più percorribili. Nella mattina del 25 maggio 2023, il sindaco ha presentato in Campidoglio il piano di riqualificazione profonda di tutte le vie principali della città . L’obiettivo (ambizioso) è quello di rifarle tutte entro il 2026 , andando a sistemare la parte più importante (circa l’80%) addirittura entro il 2024, e quindi in tempo per il Giubileo. Un progetto che lo stesso Gualtieri ha definito “ la più grande manutenzione straordinaria forse di sempre: queste strade dureranno almeno 15-20 anni ”.

Il progetto di Gualtieri

Ma quali sono i numeri delle strade romane interessate dal programma di Gualtieri? Circa 800 km di viabilità principale, sui quali circola il 65% di tutto il traffico cittadino e dove si verifica la maggior parte degli incidenti. In totale si tratta di 700 strade, da ripristinare scavando fino a 50 centimetri grazie a un investimento di 300 milioni, di cui 217 di fondi giubilari e 83 dalle casse comunali. E l’investimento sale a 500 milione andando a comprendere anche altri interventi, tra cui “marciapiedi, sampietrini e viabilità secondaria”, precisa il sindaco.

In base a quanto dichiarato, gli operai lavoreranno solo di notte: il dipartimento Csimu (la manutenzione urbana) assieme ai partner Anas, Astral e Rfi, saranno attivi in quelle ore per consentire, di giorno, il passaggio delle auto, ha spiegato l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini: “Questo è un piano strategico e non 'straordinario', se per straordinario si intendono deroghe, fretta e interventi una tantum. Questo è un lavoro fatto bene. Di straordinario c'è che lo affrontiamo in modo serio, e non avveniva da vent’anni". “Abbiamo ereditato una situazione disastrosa - ha poi aggiunto il sindaco - solo 23 km rifatti”.

È già da un anno e mezzo, tuttavia, che l’opera di rifacimento del manto stradale è in atto e finora sono stati sistemati circa 200 km di strade (il 25% del totale). Lunedì 29 maggio parte un nuovo cantiere, che comprende la Tangenziale Est, la Trionfale e la Braccianese, e in estate sarà la volta della Laurentina e di via del Mare. Lavori anche alla segnaletica, alla vegetazione e anche ai sampietrini, che saranno riqualificati.

