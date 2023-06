I primi 100 anni di BMW: viaggia con noi da Trieste a Monaco!

Gomitoli di curve, paesaggi alpini tra i più iconici e rinomati. Un paradiso per il mototurista, il sogno di molti che diventa una realtà con BMW .

Per le celebrazioni dei 100 anni di storia, BMW Motorrad Italia ha ideato The Great Rally, un viaggio che, partendo il 3 luglio da Trieste, nella cornice di piazza Ponterosso alle 10:00, dopo un percorso di quasi 900 Km (da farsi in tre giorni) porterà fino a Monaco di Baviera con arrivo previsto per il giorno 5 nei pressi del quartier generale della Casa dell'Elica. Sarà infatti davanti al museo/sede BMW Welt And BMW Museum, a pochi passi dalla sede principale dell'Azienda, che si concluderà l'avvventura.





ITINERARIO MOZZAFIATO Un percorso che porterà ad attraversare luoghi iconici per i mototuristi: partenza da Trieste e poi sù verso Udine, tra tonanti e panorami mozzafiato verso il monte Zoncolan. Da lì poi si sconfina in direzione Austria assaggiando le curve del massico del Glossglockner, Mittersill e la valle che ospita Anterselva sul Passo Stalle. Superati Brunico e Vipiteno, sarà poi il turno del Passo del Rombo per proseguire poi in direzione Garmisch, prima dell'ultimo tratto che porterà la carovana a Monaco di Baviera.





A seguire il tour/evento ci saremo noi di InMoto in compagnia di un gruppo di volti noti del mondo dello spettacolo, influencer, personaggi come Gianluca Gazzoli, Marco Cocci, Ernesto D’Argenio, Francesco Mandelli, Andrea Crespi, Roberto Parodi tutti in sella ovviamante a moto BMW sull'onda dei ricordi e dei modelli che hanno fatto la storia del Marchio.

Ma il bello di questo viaggio è che aspetta anche te: con la tua moto puoi fare un tratto di strada insieme a noi (anche se non è una BMW...) o semplicemente unirti per un caffè. Perchè viaggiare in compagnia aggiunge gusto a un viaggio che ci porterà ad ammirare panorami spettacolari.

PROGRAMMA Per chi ci volesse raggiungere il gruppo, ecco le tappe principali del viaggio, gli orari delle soste e i link al percorso

3 luglio (percorso)

Ore 10.00 Ritrovo a Trieste in Piazza Ponterosso

Ore 13.00-14.00 Pranzo a Viaso (La Baita di Mainardis)

Ore 18.00 arrivo a Paluzza (UD)

4 luglio (percorso)

Ore 8.00 Partenza da Paluzza (Osteria da Alvise)

Ore 12.30-13.30 Pausa Pranzo a Mittersill

Ore 18.30 Arrivo a San Leonardo in Passiria

5 luglio (percorso)

Ore 8.00 Partenza da San Leonardo in Passiria (Das Bergland)

Ore 13.00 Pausa pranzo a Garmisch-Partenkirchen (Sonnenhof)

Ore 16.00 Arrivo a Monaco (BMW Welt)

