Roma, su scooter rubato si schianta contro la volante e li minaccia

La folle corsa

Il tutto è accaduto la notte del 13 gennaio 2024, quando una volante in servizio al Quarticciolo nota due uomini a bordo di uno scooter, un Honda 150, ed entrambi senza casco. Alla vista degli agenti, il conducente accelera e parte l’inseguimento. Iniziano un susseguirsi di manovre pericolose e infrazioni del Codice della Strada, tra cui stop ignorati e strade prese contromano, che permettono ai due di far perdere momentaneamente le loro tracce. A questo punto viene diramata una nota di ricerca, con un’altra volante a supporto che riesce a trovare lo scooter, ma solo con uno dei due uomini, che prosegue con la fuga. Da un quartiere all’altro, l’inseguimento arriva - e termina - a Centocelle: qui l’uomo si schianta contro la volante e viene disarcionato dal mezzo, ma tenta di reagire, puntando un coltello contro uno degli agenti. Dopo una breve colluttazione, il 35enne viene disarmato, bloccato e portato negli uffici del commissariato Prenestino. Identificato, si scoprono diversi precedenti e si scopre anche che lo scooter su cui viaggiava era stato rubato. È scattato quindi l’arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

