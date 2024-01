Caro carburanti: continuano i rialzi, benzina al self a 1,778 euro

I prezzi dei carburanti continuano a registrare dei leggeri aumenti, che si riscontrano in particolare sulla benzina e sul diesel. Come sempre, è Quotidiano Energia a elaborare i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit. Intanto, la verde in modalità self service si attesta a 1,778 euro al litro (contro i 1,775 della rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,764 e 1,790 euro al litro (no logo 1,769). Al servito, invece,il prezzo medio praticato è 1,917 euro al litro (contro l'ultima rilevazione che era di 1,916), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,854 e 1,994 euro al litro (no logo 1,823).