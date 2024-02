Dalla MotoGP al''Ariston: Bagnaia è la star della quarta serata di Sanremo

La 74esima edizione del Festival di Sanremo , fra standing ovation per Marco Mengoni, polemiche sull'ospitata di John Travolta e discorsi su parenti italiani con Russell Crowe, sta avendo un clamoroso successo, che sta però già giungendo alla fine, segnando l'addio in grande di Amadeus dopo cinque anni al timone di questa grande nave musicale.

La quarta e penultima serata della kermesse è oramai alle porte, e anche questa sera prosegue la sfilata di celebrities che si divideranno fra palco dell'Ariston, Nave Costa Smeralda e Stage Suzuki. Una delle star più attese di stasera non fa però parte del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, bensì arriva direttamente dalla MotoGP. Di chi stiamo parlando? Di Pecco Bagnaia!

Pecco Bagnaia ospite all'Ariston

Il pilota, che fino a ieri era impegnato con i test della MotoGP a Sepang, in Malesia, sarà una guest davvero speciale, e speriamo racconti aneddoti inerenti al mondo delle gare, qualche avventura che lo ha visto partecipe in prima persona o, ancor meglio, qualche behind the scene. Ricordiamo che Bagnaia è due volte vincitore del Titolo Mondiale in MotoGP nel 2022 e nel 2023, e questa sera sarà accolto, oltre che dal padrone di casa Amadeus, da Lorella Cuccarini, in veste di co-conduttrice. Fra gli altri ospiti, ci saranno Elena Sofia Ricci, Arisa e Gigi D'Agostino.

