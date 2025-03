GIVI 80.1 Enduro: il nuovo casco integrale più leggero e versatile

GIVI , presenta il nuovo casco 80.1 Enduro , pensato per un uso dual road. Particolare per la calotta in fibra di carbonio 3K , che lo rende più leggero (1450±50 grammi), si differenzia dal similare GIVI X27 Tourer , non solo per il materiale in cui è realizzato, ma anche perché è integrale.

Caratteristiche

Design contemporaneo, versione in carbonio e total black che valorizza l'intreccio a vista della fibra. Il tutto conferisce al casco un aspetto altamente grintoso e tecnico. La calotta è dotata di visiera lunga trasparente con predisposizione Pinlock, Max Vision inclusa con l’opzione del visierino parasole fumè, scelta attraente per chi viaggia appunto in maxi-enduro. Gli interni sono in tessuto anallergico, removibili e lavabili. Mentre il sistema di chiusura, di tipo micrometrico, è interamente in acciaio inox.

Le taglie a disposizione sono: XS-S-M / L-XL-XXL.

GIVI 80.1 Enduro: per chi è pensato

L’80.1 Enduro è pensato in particolare per chi viaggia sulle nuove bicilindriche crossover medie e maxi, senza trascurare gli affezionati ‘puristi’ del maxi enduro, che affrontano lunghi tragitti su strada e fuori strada.

Prezzo e disponibilità

Il GIVI 80.1 Enduro sarà disponibile da aprile 2025, ad un prezzo di 449,00 euro per il modello in carbonio e di 319,00 euro per quello in fibra di vetro.