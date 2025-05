MILWAUKEE, WI E LE MANS, FRANCIA (10 maggio 2025) – Harley-Davidson e MotoGP lanciano un nuovo campionato mondiale di corse con protagoniste le motociclette bagger Harley-Davidson, al debutto nel 2026. La serie, composta da dodici gare, si disputerà in sei Gran Premi tra Europa e Nord America, con i piloti che si sfideranno su motociclette Harley-Davidson Road Glide preparate per la pista, in due gare per ogni round. Le moto – progettate da Harley-Davidson Factory Racing e costruite per la competizione testa a testa – pesano circa 280 chilogrammi (617 libbre) e sviluppano oltre 200 cavalli e 245 Nm (180 lb-ft) di coppia pura, raggiungendo velocità superiori ai 300 chilometri orari (186 mph). Ogni moto sarà identica, garantendo una competizione serrata. La griglia dovrebbe essere composta da sei-otto team, ciascuno con due piloti – supportati da Harley-Davidson Factory Racing.

“Questo è un passo audace per le ambizioni globali di Harley-Davidson nelle corse. Harley-Davidson è stata pioniera delle prestazioni su strada e fuori strada sin dai nostri inizi oltre 120 anni fa. Più recentemente, abbiamo messo in mostra le prestazioni attraverso la nostra partecipazione al campionato MotoAmerica Mission King of the Baggers e attraverso prodotti differenziati in termini di performance come la nostra nuova CVO RR e la nostra CVO Road Glide ST. Abbiamo visto quanto le prestazioni abbiano risuonato con piloti e fan, e sappiamo che desiderano di più,” ha dichiarato Jochen Zeitz, Presidente, Amministratore Delegato e Chairman di Harley-Davidson. “Con questa nuova serie, siamo entusiasti di portare una nuova forma di corsa sulla scena mondiale. Non solo è un capitolo audace e nuovo per il nostro marchio, che celebra la nostra eredità mentre guarda al futuro, ma aggiungerà anche uno spettacolo straordinario al più grande show motociclistico del mondo.”“Questa collaborazione con Harley-Davidson è un’opportunità entusiasmante per entrambe le parti,” ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentrice dei diritti della MotoGP. “Offriamo una piattaforma veramente internazionale affinché Harley-Davidson possa espandere la propria portata globale, e Harley-Davidson è perfettamente posizionata per unirsi a noi nel portare il nostro sport a nuovi pubblici mentre ci alleiamo con uno dei marchi lifestyle più iconici degli Stati Uniti. Questa partnership ha un grande potenziale per entrambe le nostre strategie e offrirà un vero spettacolo per i fan, portando un gusto completamente nuovo ai weekend di Gran Premio in cui la serie correrà.”