"Cosa Vesperà degli Anni 80", grande successo per il raduno di Vespe d'epoca a Roma

Sotto il cielo terso di Roma, il rombo inconfondibile delle Vespa ha riportato tutti indietro nel tempo, in un'affascinante rievocazione storica, "Cosa Vesperà degli anni '80". Più di cento le Vespe che si sono date appuntamento lo scorso weekend per una sfilata di eleganza che ha visto protagonisti 60 modelli d'epoca, con club giunti da tutto il Lazio, ma anche dalla Toscana e dall'Abruzzo. Tra cromature scintillanti, abiti vintage e colori sgargianti, continua la passione intramontabile per le due ruote più iconiche d'Italia che ha unito generazioni. Sul red carpet allestito per l'occasione, quattro decenni sono stati rappresentati: dal 1946 agli Anni 80, con premi assegnati a dodici fortunati. (1946/1956 Vespa Club Lago di Bolsena, 1957/1966 e 1967/1976 Vespa Club Roma, Anni 80 Vespa Club Anguillara Sabazia). Tra medaglie, applausi e pose da star, non è mancato lo spirito goliardico: baffi finti, pantaloni a zampa e targhette creative. Una festa di motori e colori, ma soprattutto un'occasione per condividere una sana passione.