martedì 24 febbraio 2026
A Fiera Roma torna Motodays dal 6 all'8 marzo

A Fiera Roma torna Motodays dal 6 all'8 marzo

YOUNG RIDERS, YOU’RE WELCOME! Torna Motodays 2026
3 min

Dal 6 all’8 marzo 2026, a Fiera Roma, torna Motodays, l’appuntamento di riferimento per il mondo delle due ruote nel Centro-Sud. Un evento organizzato da Fiera Roma che, alla sua 14ª edizione, sceglie di accelerare sul futuro senza dimenticare la propria anima più autentica: quella fatta di passione, strada, formazione e cultura motociclistica.
Il claim è chiaro: “YOUNG RIDERS, YOU’RE WELCOME!”. Motodays 2026 mette al centro le nuove generazioni con un progetto strutturato che unisce academy, test ride, sicurezza stradale, gaming e content creation. Non solo esposizione, ma esperienza pura. Cuore pulsante sarà la Young Academy, realizzata con moto Ohvale, con un vero circuito in fiera dove i giovani potranno salire in sella ai modelli GP-0 e GP-2 e vivere l’emozione della pista seguiti da professionisti come Simone Corsi. Un primo passo concreto verso il motorsport, in totale sicurezza. Nel Padiglione 3 debutta invece Talaria Ride Life, arena dinamica con show e test ride dedicati alle moto elettriche, a dimostrazione che il futuro può essere silenzioso ma non meno emozionante.

Proprio la sicurezza è uno dei pilastri dell’edizione 2026. Il 6 marzo oltre 3.000 studenti parteciperanno a una grande mattinata di edutainment con istituzioni e protagonisti del settore, tra i quali Polizia Stradale, Federmoto ma anche l’Agenzia della Mobilità di Roma Capitale, ACI e DEKRA Italia. Debutta inoltre il corso di guida sicura su strada Under 30, prenotabile online: un’opportunità concreta per trasformare la passione in consapevolezza.

Motodays resta però soprattutto adrenalina in sella. Le demo ride si moltiplicano: prove su strada con uscita esterna dal quartiere fieristico, sessioni off-road su sterrato e aree dedicate alla mobilità elettrica. Tanti i brand presenti: HONDA, con un intero padiglione dedicato a tutto il mondo della casa alata, ma anche YAMAHA, ROYAL ENFIELD, KAWASAKI, TRIUMPH, DUCATI, MV AGUSTA, ZONTES, e tanti altri. Spazio anche alla dimensione digitale, con un’Area Gaming rinnovata tra simulatori professionali, tornei e nuove release, e al Creative Lab, hub di incontro tra aziende e creator che raccontano il motociclismo attraverso social e piattaforme digitali.
Accanto all’innovazione, Motodays 2026 celebra la tradizione. Il turismo su due ruote sarà protagonista con “Mediterranean, Roads through History”, focus dedicato alle grandi mete del mototurismo mediterraneo. E nell’Area Classic si renderà omaggio agli 80 anni della Vespa, icona senza tempo del design italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

