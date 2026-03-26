Al via la Bagger World Cup con il primo test storico al Circuit of the Americas

AUSTIN, Texas (24 marzo 2026) – Il rombo dei motori Milwaukee-Eight V-Twin ha ufficialmente inaugurato una nuova era per il moto ciclismo mondiale. Lo scorso weekend, il Circuit of the Americas (COTA) ha ospitato il primo, storico test della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup, a pochi giorni dall'attesissimo debutto stagionale che si terrà in concomitanza con il MotoGP™ Grand Prix of the Americas.

L'evento è iniziato con la consegna ufficiale delle Road Glide da gara ai nove piloti della griglia, seguita da due giorni di sessioni intense. Eric Granado (Joe Rascal Team) ha dettato il passo, fermando il cronometro su un impressionante 2’13.413, precedendo di poco più di mezzo secondo il compagno di squadra Archie McDonald. Il podio virtuale dei test è stato completato da Oscar Gutierrez (Niti Racing).

Oltre ai giri cronometrati, la domenica ha visto i team impegnati in una simulazione di gara. È stata l’occasione per testare l’esclusivo format del campionato, che prevede box allestiti direttamente nella fan zone per eliminare ogni barriera tra pubblico e protagonisti.

Le voci dai protagonisti

Jeffrey Schuessler, Direttore Programmi Racing Globali Harley-Davidson: "I 578 giri percorsi dai piloti ci confermano l'ottima affidabilità e le prestazioni di queste moto. Vedere la reazione dei piloti alla coppia e al suono unico delle nostre Bagger è stato entusiasmante: questo test è un traguardo fondamentale per tutto il progetto."

Eric Granado (Leader dei test): "La moto è incredibile e il suono è tra i migliori che abbia mai sentito. Anche se la posizione di guida richiede un po' di adattamento, una volta preso il ritmo puoi spingerla al limite come una vera moto da gara. La spinta del motore in uscita di curva è impressionante: ti diverti davvero a guidarla."

Risultati e Classifica Combinata (21-22 Marzo)

Il dominio del team Joe Rascal Racing è evidente nelle prime posizioni: dietro al leader Eric Granado (2:13.413) e ad Archie McDonald (2:14.010), troviamo la coppia del team Niti Racing, guidata da Oscar Gutierrez (2:14.235) e seguita a circa due secondi dalla vetta da Dimas Ekky Pratama (2:15.626).

Il gruppo di centro classifica è compatto e dominato dal team Saddlemen Race Development, con Travis Wyman (2:16.126) che precede i compagni di squadra Cory West (2:16.439) e Jake Lewis (2:16.707). Chiudono la graduatoria dei test Cody Wyman (2:17.263) e l'italiano Filippo Rovelli (2:17.308) del team ParkinGO, distanziati tra loro da appena 45 millesimi di secondo.

Prossimo appuntamento

La sfida entra nel vivo il prossimo weekend, sempre al COTA:

Venerdì 27 marzo: Prove e Qualifiche

Sabato 28 marzo: Gara 1

Domenica 29 marzo: Gara 2