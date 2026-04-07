Nasce il canale WhatsApp di Motosprint: tutte le notizie di MotoGP, SBK i risultati e le LIVE in un unico posto
Il mondo del motociclismo non si ferma mai e noi di Motosprint abbiamo deciso di accorciare ancora di più le distanze tra il paddock e voi. Da oggi, l’informazione più rapida, esclusiva e tecnica del mondo racing sbarca direttamente sul vostro smartphone: è ufficialmente attivo il Canale WhatsApp di Motosprint!
Perché iscriverti?
Non è il solito gruppo dove tutti scrivono e si crea confusione. Il canale WhatsApp è uno spazio dove saremo noi a darvi il "colpo di gas" quotidiano, selezionando solo il meglio del nostro portale. Ecco cosa troverai:
- Ultime Notizie in Real-Time: MotoGP, WorldSBK, MXGP e Road Races. Se succede qualcosa in pista, sarai il primo a saperlo.
- Contenuti Esclusivi: Dietro le quinte dai box, interviste rapide e indiscrezioni di mercato che non trovi altrove.
- Analisi Tecniche: I segreti delle moto più veloci del mondo spiegati dai nostri esperti.
- Live: Gli aggiornamenti in diretta durante i weekend di gara per non perdere nemmeno un sorpasso.
Come unirsi alla community
Entrare nel nostro box virtuale è semplicissimo e gratuito:
- Una volta aperto il canale, clicca su "Iscriviti" in alto a destra.
- Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e non perdere nemmeno una notizia dell'ultimo secondo!