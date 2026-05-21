Harley-Davidson annuncia il concorso Creators Custom Clash

MILANO, ITALIA [20.05.2026] – Harley-Davidson® annuncia il lancio del Creators Custom Clash, una nuova competizione europea che porta al centro della scena il leggendario spirito custom del marchio. Protagonisti della sfida sono sei content creator provenienti da tutta Europa, pronti a contendersi il titolo nella sfida definitiva dedicata alle special su base Harley-Davidson. Ognuno collaborerà con un concessionario Harley-Davidson autorizzato del proprio Paese per trasformare una Harley-Davidson di serie nella moto dei propri sogni, con l’obiettivo di conquistare la vittoria finale.

Unendo la visione personale di ciascun creator con la profonda competenza tecnica del proprio concessionario Harley-Davidson autorizzato locale, ogni team reinterpreterà la propria moto di partenza, spingendo oltre i confini di design e prestazioni per creare una moto davvero unica nel suo genere. Durante tutto il processo, i creator documenteranno e condivideranno le proprie idee, ispirazioni e il percorso di realizzazione attraverso i propri canali, offrendo a fan e appassionati uno sguardo dietro le quinte su come prende vita la moto dei loro sogni, dal primo concept fino all’ultimo bullone.

Tutte e sei le special saranno svelate online il 23 giugno, segnando l’inizio della fase di votazione pubblica. Da quel momento, i creator trascorreranno l’estate in sella alle proprie motociclette e le mostreranno al pubblico, incoraggiando fan e community a sostenere i progetti preferiti e a esprimere il proprio voto. La competizione culminerà durante l’European Bike Week di Faaker See, in Austria (8–13 settembre), dove per la prima volta tutte e sei le motociclette saranno riunite e presentate a una giuria di esperti. Il risultato finale sarà determinato dalla combinazione dei voti della giuria e delle votazioni online del pubblico, che insieme decreteranno il vincitore assoluto della competizione. Il premio finale: il creator vincitore potrà tenere la propria Harley-Davidson customizzata.

La customizzazione è da sempre al centro del mondo Harley-Davidson, dove non esistono due motociclette uguali. Il Creators Custom Clash celebra questa tradizione unendo individualità, storytelling e artigianalità, mettendo in mostra non solo la creatività dei content creator europei, ma anche la competenza e la passione della rete di concessionari che contribuisce a trasformare queste visioni in realtà.

Fan e appassionati potranno seguire ogni fase del percorso, dai primi schizzi fino alla presentazione finale, e votare la propria custom preferita per tutta la durata della competizione. Per scoprire di più sui creator e sui dettagli della competizione, visita https://h-dcustomgallery.com/it/it/creators-custom-clash

Con il Custom Clash, Harley-Davidson continua a promuovere creatività, individualità e artigianalità, dimostrando ancora una volta che la cultura custom non è una tendenza, ma parte del DNA del marchio.