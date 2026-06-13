Dall’orgoglio di Riano ai podi internazionali: il sogno ad alta velocità di IVR Racing Project

RIANO (RM) – In occasione della Festa dello Sport, il Comune di Riano torna a celebrare una delle sue tradizioni più gloriose e affascinanti: quella dei motori e della velocità. Sulla scia dei grandi successi nazionali ed europei che a partire dagli anni Novanta sono stati firmati dal leggendario team Ciarom, ora il testimone passa ufficialmente a una nuova ed eccitante realtà del territorio: l’ IVR Racing Project .

Patrocinato dal Comune di Riano per l’alto valore sportivo e sociale del progetto, il team IVR rappresenta l'unione perfetta tra passione di famiglia, altissima competenza ingegneristica e lo sguardo rivolto al futuro del motociclismo mondiale.

Un progetto a tappe verso il Mondiale

Nato lo scorso anno nel contesto del Trofeo RS 660 Aprilia, il progetto IVR ha completato la sua prima fase accendendo i motori, strutturando la squadra e prendendo totale confidenza con il mezzo meccanico. Per il 2026, la scuderia rianese ha alzato drasticamente l’asticella, scegliendo come teatro principale l’ESBK Sportbike in Spagna, il campionato nazionale più competitivo d’Europa, considerato un vero e proprio trampolino di lancio per i palcoscenici internazionali.

"Il Campionato Spagnolo di Velocità è la fucina dove si formano i più grandi talenti moderni ed è lì che vogliamo far vedere chi siamo" spiega Riccardo Ciatti, ingegnere di pista e presidente dell’associazione IVR Racing Project. "L’obiettivo finale è ambizioso: puntiamo a centrare l’ingresso nel Campionato del Mondo della categoria Sportbike entro il 2027, valutando già da ora alcune wild card Mondiali".

Tecnologia d'eccellenza e il trionfo a Navarra

Il cuore tecnologico del team è l'Aprilia RS 660 Factory, una delle punte di diamante della casa di Noale. E che le moto preparate a Riano siano dei veri e propri "missili" lo dicono i dati ufficiali della federazione spagnola (RFME): nell'ultimo round di campionato, le moto di IVR hanno registrato le velocità massime di tutta la categoria, toccando i 239.330 km/h con il francese Hugo De Cancellis e i 234.100 km/h con l'italiano Marco Paonessa.

Proprio sul tecnico e difficile circuito di Navarra è arrivata la definitiva consacrazione del valore della squadra, capace di piazzare entrambi i piloti saldamente a punti e di conquistare i primi, storici podi stagionali.

"Sono molto soddisfatta del lavoro svolto" ha commentato la Team Manager Viola Pomella. "Nonostante le difficoltà tecniche iniziali del giovedì, la squadra ha saputo reagire con professionalità, portando la moto a un livello incredibilmente competitivo. Un ringraziamento speciale va alla nostra comunità e agli sponsor che rendono possibile questa bellissima avventura lontano da casa".

La voce dei protagonisti: i piloti IVR Racing Project

Anche se non presenti fisicamente alla Festa dello Sport perché impegnati nella preparazione atletica in vista dei prossimi appuntamenti europei, sono i piloti a raccontare l'emozione e l'ambizione di correre con i colori del team di Riano.

Hugo De Cancellis (#64) – L'uomo dei podi a Navarra

Il pilota francese ha bagnato il seu esordio con il team capitolino con una prestazione maiuscola, conquistando un doppio terzo posto in terra spagnola.

"Sono molto soddisfatto di questo primo weekend con IVR Racing Project sul circuito di Navarra. Per il mio debutto con il team, la moto e il campionato, il bilancio è estremamente positivo, con due podi e due terzi posti nella categoria Sportbike in sella all’Aprilia RS 660.

Sono rimasto particolarmente colpito dalla professionalità del team, dal metodo di lavoro e dall’ottima atmosfera che si respira all’interno della squadra. Fin dai primi turni siamo riusciti a costruire una buona intesa e una base solida su cui lavorare per il resto della stagione. Desidero ringraziare tutta la squadra per l’accoglienza e la fiducia che mi ha dimostrato. Da parte mia continuerò a dare il massimo per crescere insieme al team, lavorare duramente e puntare ai migliori risultati possibili nelle prossime gare. Non vedo l’ora di tornare in pista."

Marco Paonessa (#21) – Talento e determinazione in crescita

Il giovane pilota italiano ha dimostrato una grandissima grinta a Navarra, centrando la zona punti in entrambe le gare (9° e 11°) nonostante non conoscesse il circuito.

"Sono contentissimo intanto che IVR mi abbia dato l’opportunità di correre, visto che non mi trovavo in una buona situazione quest’anno. Abbiamo intrapreso questo percorso con la squadra con l’obiettivo di puntare in alto; da entrambe le parti stiamo lavorando al massimo per raggiungere il prima possibile i traguardi prefissati.

Vivo in Spagna per cercare di prepararmi al meglio ed essere sempre al top della forma. Sicuramente correre in piste nuove è una difficoltà aggiuntiva, ma sono sicuro che con il lavoro della squadra posso arrivare ad essere sempre più competitivo continuando ad imparare, per cercare di puntare ad altri scenari più importanti per l’anno prossimo."

Una squadra unita, dentro e fuori dal muretto box

Il team IVR Racing Project, capitanato dalla team manager Viola Pomella e dall’ingegnere di pista Riccardo Ciatti, è composto da una squadra di meccanici, ingegneri ed elettronici specializzati.

A sostenere questa eccellenza sportiva ci sono partner strategici che hanno sposato i valori della scuderia: Aprilia Racing, Cargoday, Crediciò, Fontana Larga, Farmacia Nappo Belvedere, Ristortecnica, Bonamici Racing, Bitubo e Renox.

Con l'orgoglio della comunità di Riano a spingere forte sotto la carena, l'IVR Racing Project si prepara ora a rimettersi in viaggio. Il prossimo appuntamento del campionato ESBK Sportbike è fissato dal 19 al 21 giugno sullo storico circuito di Estoril, in Portogallo, dove la squadra andrà a caccia di nuove conferme e altri preziosi podi.