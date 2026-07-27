Moto nuove da record, ma il mercato vero comincia dopo la consegna: l'analisi di Omniaracing

Chi ha passato mezz'ora in tangenziale a Luglio se n'è accorto da solo. Di moto in giro ce ne sono più dell'anno scorso, e i dati di Confindustria ANCMA lo confermano: tra Gennaio e Giugno l'Italia ha immatricolato 228.181 veicoli a due ruote , il 13,29% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Scomponendo il totale con i numeri di Dueruote Professional, le moto salgono a 88.366 unità con un incremento del 7,74%, mentre gli scooter arrivano a 132.351 con un balzo del 17,04%.

Il dato che racconta di più, però, è un altro, e viene sempre dall'osservatorio di Dueruote Professional: nello stesso semestre i passaggi di proprietà, minivolture comprese, sono stati 427.293. Quasi il doppio del nuovo. Significa che il parco circolante italiano si muove soprattutto di seconda, terza, quarta mano, e che ogni moto che cambia garage si porta dietro una lista di cose da fare: gomme, pastiglie, il tagliando che il vecchio proprietario aveva rimandato.

Quello che la casa lascia indietro

Sul nuovo la dinamica cambia forma. Una moto di serie esce dalla fabbrica con una serie di compromessi che nessun costruttore nasconde: limiti di omologazione su rumore ed emissioni, costi industriali da tenere sotto controllo, un assetto tarato su un pilota medio che nella realtà non esiste. Chi porta la sua stradale in pista per la prima volta lo scopre in due giri. La ciclistica regge, l'impianto frenante va in crisi prima, le sospensioni di serie affondano dove dovrebbero sostenere.

Da lì parte il lavoro. Scarico, impianto frenante, molle e idraulica, in alcuni casi la gestione elettronica dell'erogazione. Non è un percorso da smanettoni: è la normale evoluzione di una moto che il proprietario vuole adattare al proprio modo di guidare. E vale tanto per la sportiva appena ritirata quanto per la naked di dieci anni fa comprata usata e rimessa in sesto pezzo dopo pezzo.

Il canale che cresce più di tutti

Quanto pesa questo mercato lo ha misurato Global Market Insights nel report Motorcycle Accessories Market pubblicato a febbraio 2026: gli accessori per moto valevano 18,2 miliardi di dollari a livello globale nel 2025, con proiezione a 35,3 miliardi entro il 2035. Nella stessa analisi c'è un numero che spiega molto delle abitudini dei motociclisti. Il primo canale di vendita non sono i marketplace generalisti né i concessionari, ma i rivenditori specializzati, che per GMI nel 2025 tenevano il 29% del mercato e crescono a un ritmo del 7,1% annuo, sopra la media del settore. Gli analisti americani ne indicano anche il motivo: consulenza tecnica, possibilità di vedere il prodotto, accesso a marchi di nicchia che altrove non si trovano.

Il motivo, in officina, lo conosce chiunque abbia montato un kit sospensioni. Serve qualcuno che sappia dire se quel forcellino è compatibile con quel telaio, che abbia in catalogo marchi che su Amazon non trovi, che ti spieghi perché una pinza radiale senza il pompante giusto ti cambia poco la vita. In Italia uno dei riferimenti di questo canale è Omniaracing.net, catalogo digitale specializzato in componentistica racing e stradale che lavora con officine e privati in tutta Europa e che mette a disposizione il suo know-how comprovato in anni di vendita e assistenza ai motociclisti.

Cosa chiedono davvero i motociclisti

Alla redazione moto del Corriere dello Sport interessava capire da dove parte, in concreto, chi decide di mettere le mani sulla propria moto. L'abbiamo chiesto a Fabrizio Bertollini, amministratore delegato di Omniaracing.

«Nove volte su dieci si parte dallo scarico o dall'impianto frenante. Sono i due interventi che il pilota percepisce subito, uno nel suono e nel peso, l'altro nella fiducia in staccata.»

Il profilo di chi compra, spiega Bertollini, si è spostato negli ultimi anni.

«Il cliente tipo non è più solo quello che fa i track day. C'è tantissima gente che ha comprato una moto usata in buone condizioni e preferisce investire su freni e sospensioni piuttosto che cambiare mezzo. Ragionano da possessori a lungo termine.»

E l'errore più diffuso?

«Montare un pezzo isolato senza pensare al resto. Un anteriore molto più performante su un posteriore rimasto di serie ti dà una moto sbilanciata. Meglio procedere per aree, con calma.»

La stagione è ancora lunga e i numeri di questa prima metà d'anno dicono che il fenomeno non si esaurisce a settembre. In Italia la moto resta un oggetto che si compra due volte: la prima in concessionaria, la seconda un pezzo alla volta.