Bagger World Cup ad Aragón: la lotta per il titolo arriva al penultimo round

La FIM Harley-Davidson Bagger World Cup sbarca al MotorLand Aragón dal 28 al 30 agosto per il penultimo, decisivo appuntamento della sua stagione d'esordio. Con quattro gare ancora da disputare prima del gran finale al Red Bull Ring in Austria, la caccia al titolo è più aperta che mai. Il bilancio delle prime otto gare parla chiaro: cinque vincitori diversi e nessuno in grado di centrare una doppietta nello stesso weekend.

La classifica del campionato

La tappa di Silverstone ha rimescolato le carte. Eric Granado (Joe Rascal Racing) arriva in Spagna da leader con 147 punti, ma il compagno di squadra Archie McDonald incalza a sole 5 lunghezze. Oscar Gutiérrez (Niti Racing), pur essendo il pilota con più vittorie all'attivo, si trova al terzo posto staccato di 19 punti. Matematicamente in corsa anche Andrea Iannone, quarto a quota 97 punti nonostante l'assenza al round inaugurale di Austin. In quinta posizione prosegue il duello tra Jake Lewis (88 punti) e l'italiano Filippo Rovelli (79 punti).

I vincitori della stagione

Al Circuit of The Americas si sono imposti Archie McDonald in Gara 1 e Oscar Gutiérrez in Gara 2. Al Mugello la vittoria è andata a Oscar Gutiérrez in Gara 1 e ad Andrea Iannone in Gara 2. Ad Assen hanno trionfato Eric Granado in Gara 1 e Oscar Gutiérrez in Gara 2. A Silverstone, infine, Gara 1 è stata vinta dalla wildcard Bradley Smith, mentre Gara 2 ha visto il successo di Archie McDonald.

Entry list e il ritorno di Max Toth

Tra i protagonisti in pista ci sarà di nuovo Max Toth (Road Glide #2), riconfermato dal team Saddlemen Race Development a fianco di Travis Wyman (#10) e Jake Lewis (#85) dopo il buon esordio a Silverstone. Schierati al via anche Dimas Ekky Pratama (#20) e Andrea Iannone (#29) per Niti Racing, Filippo Rovelli (#27) per ParkinGO Team, oltre al trio di Joe Rascal Racing composto da Eric Granado (#51), Archie McDonald (#69) e Jordi Torres (#81). Chiude lo schieramento Oscar Gutiérrez (#99) per Niti Racing.

Programma e orari del weekend

Venerdì 28 agosto il programma si apre con le Prove Libere 1 dalle 12:15 alle 12:35, seguite dalle Prove Libere 2 dalle 16:30 alle 16:50. Sabato 29 agosto si terranno le Qualifiche dalle 12:05 alle 12:25, mentre la bandiera a scacchi di Gara 1 (8 giri) scatterà alle 16:10. Domenica 30 agosto chiuderà il fine settimana Gara 2 (8 giri), prevista al mattino presto con partenza alle 08:55.