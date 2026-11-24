Il nome “Tony” è una garanzia: da una parte Antonio Cairoli , vera e propria leggenda del motocross e del moto ciclismo in generale in grado di scrivere pagine indelebili di storia delle due ruote con la bellezza di nove titoli mondiali all’attivo. Dall’altra Tony Stark, ovvero Iron Man , uno dei supereroi dell’universo Marvel più iconici e amati di sempre, ma anche e soprattutto grande protagonista degli scorsi film sugli Avengers, in attesa dell’uscita al cinema di Doomsday il 16 dicembre.

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Tony Start e Tony Cairoli: oltre la semplice omonimia

Al di là del nome, sono però tante le caratteristiche che accomunano Iron Man e Tony Cairoli, a partire dalla grande sintonia rispettivamente con la propria armatura e con le moto guidate. Tony Stark è infatti diventato un tutt’uno con essa, a tal punto da avere anche un cuore artificiale di metallo (chiamato Reattore Arc) che gli permette di alimentare direttamente la propria armatura impedendo anche alle schegge di metallo, residuo dell’esplosione di un missile, di raggiungere il cuore vero e proprio.

Da ciò si evince come Stark sia estremamente innovativo e sempre alla ricerca di nuove tecnologie per migliorare sia l’armatura che il proprio repertorio, proprio come Tony Cairoli che oltre ad essere un pilota con un talento fuori dal comune è anche un grande collaudatore e non è un caso che la Ducati si sia affidata a lui una volta intrapresa la grande avventura off-road per far crescere la Desmo 450MX e la 250MX sia attraverso i test che nei campi di gara, facendogli anche effettuare la prima gara in assoluto in MXGP in occasione del Gran Premio d’Olanda del 2024.

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