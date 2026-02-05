GIVI protagonista di “M’illumino di meno”: un viaggio per valutare la sostenibilità delle Olimpiadi 2026

GIVI guarda alle Olimpiadi e alla sostenibilità con un’iniziativa speciale all’insegna della mobilità dolce. Il brand bresciano affiancherà Silvia Gottardi nel viaggio in bicicletta Parigi-Cortina , realizzato in occasione della campagna “M’illumino di meno” , dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili.

L’atleta e blogger viaggerà equipaggiata con le borse GIVI-Bike della nuova linea Extreme, una delle principali novità del 2026, progettata per il bikepacking e il cicloturismo più evoluto.

“M’illumino di meno” e la Giornata del Risparmio Energetico

Ogni anno, il 16 febbraio, si celebra la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, promossa da Rai Radio2 e dalla trasmissione Caterpillar. L’iniziativa è dedicata alla campagna “M’illumino di meno” e punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi della sostenibilità ambientale.

In questo contesto si inserisce il progetto di GIVI-Bike, che torna a sostenere l’impresa sportiva e simbolica di Silvia Gottardi, da anni impegnata nella promozione di uno stile di vita a basso impatto ambientale.

Il viaggio in bici Parigi-Cortina verso le Olimpiadi 2026

Nell’anno delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Silvia Gottardi, ex cestista azzurra e blogger del duo Cicliste per Caso, affronterà un viaggio di 1.400 km e 8.000 metri di dislivello in modalità bikepacking.

La partenza è prevista domenica 8 febbraio da Parigi, sede dei Giochi Olimpici 2024. Il percorso attraverserà Digione, Losanna, Milano e Verona, con arrivo a Cortina d’Ampezzo sabato 21 febbraio.

L’allestimento GIVI-Bike: la nuova linea Extreme

Per questa avventura, Silvia ha scelto una bici gravel Specialized Diverge STR, allestita con le borse della linea Extreme di GIVI-Bike, pensata per utenti esperti ed esigenti nel mondo del bikepacking e del cicloturismo.

Le borse GIVI-Bike utilizzate

Nel dettaglio, il set-up comprende:

Oberon L-XL , borsa da telaio triangolare;

Bactrian , borsa da manubrio con chiusura roll-top;

Pamir , borsa top tube lunga;

Hump_R della gamma Adventure, borsa da sottosella ideale per attrezzatura voluminosa come materiali foto e video.

Le borse della linea Extreme si distinguono per impermeabilità totale, materiali premium ad alte prestazioni e un design moderno.

Gli obiettivi del progetto

L’impresa di Silvia Gottardi ha un duplice obiettivo: promuovere uno stile di vita a impatto zero e valutare la reale sostenibilità delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, definite dai media “le più green di sempre”.

Durante il viaggio, la blogger realizzerà collegamenti quotidiani con la trasmissione Caterpillar, raccontando incontri con persone e associazioni impegnate nella tutela ambientale, come APE – Associazione Proletari Escursionisti, promotrice della campagna di protesta “Utopiadi”.

Le parole di Silvia Gottardi

Ambassador di GIVI-Bike da quattro anni, Silvia Gottardi si dichiara entusiasta della nuova collezione Extreme: "Oltre a essere leggere e resistenti, tutte le borse sono comode, capienti ed estremamente funzionali. Un esempio è la borsa da manubrio Bactrian che, a differenza di molti modelli in commercio, utilizza un sistema di chiusura roll-top superiore, pensato per accedere facilmente al contenuto durante il viaggio".

La ciclista, 47 anni, di Riva del Garda (Trento), ha già testato la linea Extreme durante la sua recente avventura in Patagonia, percorrendo 820 km tra Argentina e Cile.