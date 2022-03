Pininfarina lancia il suo il primo monopattino elettrico

Si chiama Kpg Argento ed è il primo monopattino elettrico disegnato da Pininfarina e nato dalla collaborazione con Platum (marchio per la mobilità elettrica urbana di MT Distribution). Si tratta solo dell’inizio di una lunga serie di prodotti che l’azienda torinese sta realizzando per il settore della micromobilitià (sempre nel 2022 verrà lanciata una e-bike), che ormai sta catalizzando l’attenzione anche dei grandi marchi del mondo dei motori. “Usciranno altri modelli, non solo monopattini, ma bici e bici pieghevoli, e mezzi all’insegna della sostenibilità”, confermano da Pininfarina. Ma torniamo al Kpg Argento e scopriamo le sue caratteristiche.

Com’è fatto Kpg Argento

Come Pininfarina ci ha abituato, anche Kpg Argento mantiene alti gli standard di qualità. Il primo monopattino elettrico dell’azienda fonde tecnologia, ergonomia e innovazione, è dotato di una pedana di 83,5 cm (per valorizzare le fluttuazioni del corpo del conducente), sospensioni nascoste, autonomia di 40 km. Per quanto riguarda la struttura abbiamo un telaio in alluminio, fari a Led (con e senza frecce) e ruote da 10” con camera ad aria, che servono ad attutire le irregolarità della strada e dare maggiore stabilità a chi guida. Nel display sono compresi anche tachimetro, livello di batteria e distanza percorsa.

E il prezzo? 599 euro, disponibile da fine marzo sull’e-commerce urbanemobility.com in argento brillante con dettagli turchesi sulla pedana.

