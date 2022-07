Monopattini elettrici, arriva la stretta per il parcheggio sconsiderato

Trucca il monopattino elettrico con motore da 4.000 watt: mezzo sequestrato

Regole e sanzioni

I monopattini gettati sui marciapiedi sono ormai una triste realtà a cui cittadini e turisti sono abituati. Spesso lasciati giacere sulle strisce pedonali, su scalinate e accanto a monumenti, l'utilizzo sconsiderato dei nuovi mezzi green per eccellenza ha fatto scattare un campanello d'allarme e la consapevolezza che c'è bisogno di regole ferree per risolvere la situazione. Per questo motivo, da domani 26 luglio, chi sarà colto a parcheggiare in modo sbagliato il monopattino affittato in sharing incorrerà in una sanzione e verrà incentivato a seguire corsi di guida gratuiti, secondo quanto affermato all'associazione dei consumatori Consumerismo No profit e dalla società di sharing Dott. Con l'esperimento "Consumerismo Monitor", per ora in vigore solo a Roma e Milano, chi parcheggia fuori dalle aree consentite riceverà un "alert" dall'app dell'operatore sul proprio smartphone.

Per il 33% dei romani i monopattini possono circolare sui marciapiede