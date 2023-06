Oltre RC Tour de France Limited Edition, la hyperbike firmata Bianchi

La Grande Boucle sta per arrivare con la partenza imminente del Tour de France 2023 da Bilbao, in Spagna. In questo contesto Bianchi presenta la sua Official Bike dedicata alla prestigiosa competizione ciclistica. Oltre RC Tour de France Limited Edition incarna l'unione tra due icone del mondo delle due ruote: Bianchi e Tour de France. Entrambe hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del ciclismo e continuano a scrivere il futuro con innovazione.

Edizione limitata ed estetica

L'esclusiva edizione limitata di Oltre RC Tour de France è prodotta in serie di 176 modelli numerati. Il numero 176 non è casuale: corrisponde al numero di atleti che il prossimo 1 luglio prenderanno il via da Bilbao. Questo evento sportivo, terzo per impatto mediatico a livello globale dopo i Giochi Olimpici e i Mondiali di calcio, attira l'attenzione di appassionati e media di tutto il mondo.

La Oltre RC Tour de France Limited Edition esalta il concetto aerodinamico della prima hyperbike nel mondo del ciclismo, che sfrutta la rivoluzionaria tecnologia degli Air Deflector. Inoltre, presenta elementi esclusivi che richiamano l'identità e il prestigio del Tour de France. Il Reparto Corse Bianchi ha sviluppato una nuova colorazione esclusiva per questa occasione, partendo dal celebre Celeste Bianchi e reinterpretandolo con sfumature cangianti, effetti metallici e iridescenti. Questa versione moderna si fonde in armonia con il giallo-oro iridescente, simbolo iconico del Tour de France. Ogni esemplare è dipinto a mano in Italia e presenta il logo della Grande Boucle posizionato sul lato destro del tubo sella.