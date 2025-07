QJMOTOR MTX 300: Il nuovo scooter a ruote alte che punta al mercato urbano

Arrivato sul mercato italiano, l'MTX 300 si propone come una nuova opzione per chi cerca un mezzo comodo, potente e stiloso. Il suo design moderno e dinamico si distingue per linee aggressive e una particolare cura nei dettagli, pensato per affrontare il traffico cittadino con stile e affidabilità.

Motore brillante e guida confortevole

Il cuore dell'MTX 300 è un motore monocilindrico a 4 valvole di ultima generazione, raffreddato a liquido, capace di erogare una potenza massima di circa 18,5 kW (25 CV). Questa motorizzazione da 300 cc assicura prestazioni brillanti e una coppia consistente, trovando un equilibrio ottimale tra elasticità, consumi contenuti e reattività, rendendolo ideale per gli spostamenti sia urbani che extraurbani.

Per garantire una guida confortevole anche sulle asperità dell'asfalto metropolitano, l'MTX 300 è dotato di sospensioni ben calibrate. All'anteriore troviamo una forcella telescopica, abbinata a un impianto frenante con ABS a doppio canale che agisce su un disco da 240 mm. Al posteriore, due ammortizzatori a molla elicoidale lavorano in sinergia con un impianto frenante dotato di pinza QJ e disco da 220 mm.

Dotazione premium e comfort elevato

Il comfort di guida è uno dei punti di forza dell'MTX 300, grazie a una serie di dotazioni di serie di alto livello:

Parabrezza regolabile elettronicamente .

. Manopole e seduta riscaldabili , per affrontare anche le giornate più fredde.

, per affrontare anche le giornate più fredde. Bauletto Shad da 33 litri incluso nel prezzo , che si aggiunge all'ampio vano sottosella capace di ospitare un casco integrale.

, che si aggiunge all'ampio vano sottosella capace di ospitare un casco integrale. Un generoso serbatoio carburante da 12 litri, che riduce la frequenza delle soste.

La dotazione tecnica è ulteriormente arricchita da un impianto luci interamente a LED e da una dashboard con un ampio display TFT a colori da 7 pollici, che fornisce tutti i dati di guida a colpo d'occhio. Il pacchetto include anche il controllo di trazione, una presa USB per la ricarica dello smartphone e la funzione Start&Stop, contribuendo a un'esperienza di guida completa e moderna.

Con l'introduzione dell'MTX 300, QJMOTOR rafforza la sua posizione nel segmento della mobilità urbana, offrendo un veicolo che combina funzionalità, comfort e un design accattivante, pensato per chi desidera muoversi in città con grinta e stile.

L'MTX 300 è disponibile in Italia in quattro colorazioni: Grigio opaco, Bianco, Nero e Grigio Stellare. Il prezzo al pubblico franco concessionario è di 3.990 euro.