H.O.G. Inverno 2025: oltre 2100 appassionati e 56 Chapter riuniti a Paestum  

Si sono ritrovate ben 1.200 motociclette e oltre 2.100 appassionati lo scorso weekend a Paestum, la splendida località campana famosa per i suoi templi greci e il mare, in occasione del raduno H.O.G. Inverno 2025, arrivati da ogni parte d’Italia e non solo. Sono stati presenti tutti i 56 Chapter italiani, che hanno accolto anche quelli provenienti da Spagna, Malta, Svizzera ed Emirati Arabi, per festeggiare insieme la fine della stagione e condividere esperienze uniche della community.

Il marchio di Milwaukee, da sempre vicino ai suoi clienti, nel 1983 ha dato vita al club ufficiale dei proprietari Harley-Davidson: l’Harley Owners Group. Un gruppo che oggi conta oltre un milione di membri nel mondo, con l’obiettivo di creare e condividere esperienze in moto in ogni angolo del pianeta.

A livello locale sono i Chapter a rappresentare l’H.O.G., legati alle concessionarie ufficiali Harley-Davidson e impegnati nell’organizzazione di eventi per i propri soci. Per il 2025 è stata scelta proprio Paestum per ospitare l’H.O.G. Inverno, che ha accolto i partecipanti già da venerdì 29 presso la concessionaria Power Up di Salerno, con il primo ritrovo dedicato ai Chapter.

Sabato 30 novembre la festa è proseguita presso la location Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, tra musica e intrattenimento, con il punto ristoro e la pista da ballo sempre gremita. In serata il palco ha riunito tutti per un aperitivo e una cena animata dalle performance e dai DJ set.

La domenica, giorno dei saluti e del rientro, i Chapter hanno condiviso gli ultimi chilometri insieme, già con la mente rivolta ai prossimi eventi della grande famiglia H.O.G.