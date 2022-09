Incoscienza a Genova, in monopattino sulla sopraelevata

Italiani, popolo che ama e odia i monopattini . Poi ci sono quelli proprio "fissati" con i veicoli green per eccellenza, pronti a salire a bordo e ad affrontare ogni strada, anche quelle in cui è severamente vietato. Questo ragazzo a Genova è addirittura salito sulla sopraelevata , immortalato dai passanti che l'hanno immediatamente segnalato.

L'impavido sulla sopraelevata

A Genova, per avvisare e aggiornare i cittadini su ciò che accade nelle strade e in generale nella città, viene utilizzata la piattaforma Telegram, sulla quale vengono inviati messaggi di "alert". "Attenzione monopattino in sopraelevata" è il messaggio arrivato ieri, 26 settembre intorno alle ore 18.20, per segnalare un folle che sulla strada Aldo Moro stava sfrecciando in direzione ponente. Ovviamente l'allarme è arrivato dagli stessi passanti che si trovavano a passare accanto al folle, ignaro del pericolo in cui si era messo. Utilizzare un monopattino dove è vietato può portare a multe salatissime fino a 400 euro, una punizione a cui probabilmente dovrà sottostare questo pazzo cittadino di cui si sta procedendo all'identificazione.

