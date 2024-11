Motociclismo, due giornate speciali per chi ama le due ruote

Dopo il grande successo degli “Open Day – Prime Pieghe”, primo evento gratuito in Italia con protagonisti i bambini tra i 5 e gli 8 anni, SMC Scuola Motociclismo organizza un altro appuntamento per gli amanti delle due ruote, questa volta dedicato ai più grandi: gli “Open Day Adulti” – Tecniche per la guida di una moto in maniera consapevole ed efficace. Domenica 17 novembre e domenica 22 dicembre, infatti, le sedi SMC di Grandate (Como) e Vignate (Milano) apriranno gratuitamente le porte delle rispettive scuole a tutti coloro che vorranno cimentarsi in pista sotto la guida esperta degli Istruttori SMC e con la dotazione di un kit di sicurezza completo, che comprende tuta, casco, guanti e stivali, oltre alla moto. L'appuntamento è dalle 9 alle 13 a Grandate e dalle 11 alle 16 presso la sede di Vignate. Un’occasione, per chi non è ancora allievo SMC, di conoscere e avvicinarsi ad una scuola che vuole essere prima di tutto un luogo di aggregazione e crescita per tutti gli appassionati di motorsport. Il programma degli “Open Day Adulti” prevede la divisione in gruppi degli allievi, in sessioni da 60 minuti ciascuna, ed è così strutturato: al brief iniziale da parte degli Istruttori, seguirà la presentazione della moto e la fornitura del kit di sicurezza (tuta, casco, guanti e stivali). Gli “Open Day” avranno la finalità di presentare il metodo SMC: tecniche di base e avanzate e impostazione della corretta postura da adottare in tutte le fasi di guida di una moto.