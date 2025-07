Speed Triple 1200 RS 2025: la naked sportiva di Triumph diventa ancora più estrema

Motore Triumph 1200 RS: più potenza e coppia ai medi regimi

Il cuore della nuova RS resta il noto, aggiornato per offrire(+3 CV) e(+3 Nm), con una risposta più pronta e lineare ai medi regimi.Per la prima volta, la Speed Triple 1200 RS montagestite dal sistema SMart EC 3.0, in grado di adattarsi dinamicamente allo stile di guida.Il pacchetto elettronico della RS 2025 si amplia, offrendo funzionalità da vera superbike moderna:Con un peso di, la RS 2025 è una delle naked più leggere della categoria. L’impianto frenante è affidato a componenti racing:Triumph ha rivisto l’ergonomia della Speed Triple per offrire maggiore controllo senza rinunciare alla sportività:Durante il test in Portogallo, la nuova Speed Triple RS ha dimostrato grande equilibrio tra sportività e facilità d’uso:nelle modalità più permissive, ma il taglio potenza può essere un po' brusco nei settaggi conservativi. Ilè rapido, ma talvolta spezza la fluidità.La nuova RS è una. Perfetta su strada, divertente in pista. Non ha protezione aerodinamica, ma il suo stile aggressivo e le prestazioni da maxi-roadster la rendono irresistibile.