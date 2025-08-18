Harley-Davidson e MotoGP lanciano la Bagger World Cup: un nuovo campionato globale

Roma, 18 agosto 2025 – Harley-Davidson e MotoGP™ hanno presentato ufficialmente lo scorso 15 agosto la Harley-Davidson Bagger World Cup e il calendario completo delle gare 2026, segnando il lancio della prima serie di corse globale dedicata alle moto bagger ad alte prestazioni di Harley-Davidson. L'annuncio, avvenuto in una conferenza stampa presso l'iconico Red Bull Ring in Austria, introduce un campionato in sei tappe che debutterà il prossimo anno, portando la potenza dell'American V-Twin su circuiti leggendari negli Stati Uniti e in Europa.

Basate sulla piattaforma Grand American Touring di Harley-Davidson, le moto da corsa della serie saranno radicalmente trasformate per massimizzare velocità, agilità e spettacolarità. L'obiettivo è offrire agli appassionati un'esperienza di gara nuova e viscerale, diversa da qualsiasi altra attualmente presente nel calendario MotoGP™.

Il calendario gare 2026: da COTA al Red Bull Ring

La serie prenderà il via negli Stati Uniti prima di approdare sulla scena globale in Europa. Dalle colline del Mugello ai rettilinei storici di Silverstone, il campionato unirà la performance americana con la competizione internazionale in sei tappe emozionanti.

Circuit of the Americas (USA): 27–29 marzo

Mugello (Italia): 29–31 maggio

Assen (Paesi Bassi): 26–28 giugno

Silverstone (Regno Unito): 7–9 agosto

Aragon (Spagna): 28–30 agosto

Red Bull Ring (Austria): 18–20 settembre – Round finale

Il Red Bull Ring in Austria ospiterà l'evento conclusivo e decisivo per l'assegnazione del titolo, un omaggio alla profonda tradizione motoristica del Paese e alla sua crescente importanza nello scenario mondiale delle corse.

Le dichiarazioni ufficiali e le prospettive future

«Il lancio della Harley-Davidson Bagger World Cup segna una nuova, audace era per Harley-Davidson e per lo sport delle corse motociclistiche», ha dichiarato Kolja Rebstock, Senior Vice President, International Markets, Harley-Davidson. «Questa serie riguarda il superamento dei limiti: delle nostre moto, dei nostri piloti e del nostro marchio, su un palcoscenico globale. Siamo orgogliosi di collaborare con MotoGP per dare vita a questa visione.»

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna Sports, detentrice dei diritti MotoGP, ha aggiunto: «Cerchiamo sempre nuovi modi per innovare ed espanderci, sia in pista per i nostri record di pubblico sia per far crescere la popolarità dello sport. La Harley-Davidson Bagger World Cup risponde perfettamente a questo obiettivo. Sarà un'aggiunta fantastica ai weekend di gara per i tifosi presenti sul posto e collegherà il nostro sport a uno dei marchi lifestyle e culturali più iconici del Nord America e del mondo.»

«Questa nuova coppa rappresenta il prossimo passo nell'evoluzione racing di Harley-Davidson», ha concluso Jeffrey Schuessler, Global Director, Marketing & Partnerships, Racing Programs. «Abbiamo visto cosa è possibile con la King of the Baggers negli Stati Uniti e ora portiamo la stessa energia, prestazioni e attitudine sulla scena mondiale. Non si tratta solo di corse; è una dichiarazione globale di chi siamo e di dove stiamo andando.»

L'idea del campionato era stata anticipata per la prima volta all'inizio di quest'anno durante il Gran Premio di Francia, riscuotendo una risposta immediata ed entusiastica da parte di fan, media e addetti ai lavori. I team, i piloti e gli sponsor interessati sono ora invitati a entrare in contatto con la serie, mentre si accelerano i preparativi per la stagione inaugurale del 2026.