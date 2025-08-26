Hells Angels - Gli Angeli dell'Inferno: la storia segreta del club su Sky Crime

Una fratellanza nata su due ruote, avvolta nell’ombra e divenuta sinonimo di potere, violenza e segreti inconfessabili: arriva in prima visione assoluta la serie che indaga la storia degli Hells Angels , il club motociclistico più celebre e controverso al mondo.

Tra fratellanza, violenza e retroscena oscuri

La serie, composta da otto episodi, promette di rivelare i retroscena più oscuri di una delle organizzazioni più temute della storia criminale internazionale. Attraverso testimonianze inedite di ex membri, agenti infiltrati e vittime, il programma affronta le faide interne, gli omicidi, le operazioni sotto copertura e i complotti che hanno reso gli Hells Angels una vera leggenda.

Ogni episodio è un viaggio senza precedenti nel cuore di un mondo proibito, per scoprire la complessa rete di lealtà, fratellanza e criminalità che si cela dietro le giacche di pelle e i motori rombanti.

Quando e dove vedere la serie

HELLS ANGELS – GLI ANGELI DELL’INFERNO sarà disponibile a partire da domenica 31 agosto alle ore 22:00 su Sky Crime e in streaming su NOW.