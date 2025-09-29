Harley-Davidson al debutto storico alla Transitalia Marathon 2025

La leggenda a stelle e strisce scende in campo. Per la prima volta nella sua storia, Harley-Davidson® sta partecipando ufficialmente alla Transitalia Marathon , uno dei più importanti eventi di adventure touring in Europa. Questa partecipazione segna un audace e nuovo capitolo per il brand, che sta rafforzando il suo impegno verso l’esplorazione e lo spirito di libertà sulle due ruote, attraversando i paesaggi più suggestivi d'Italia.

Il Battesimo dell'Adventure Touring sulle strade italiane

La Transitalia Marathon 2025, giunta alla sua 11ª edizione e organizzata dal Moto Club Strade Bianche in Moto, è attualmente in corso, essendosi avviata il 26 settembre e concludendosi il 3 ottobre. Questo evento di mototurismo a lunga distanza celebra la tradizione e l'avventura, guidando i partecipanti attraverso i borghi storici e i percorsi meno battuti del Paese. La presenza di Harley-Davidson non solo mette in luce la versatilità dei suoi modelli, ma offre a piloti ed enthusiast l’opportunità di vivere l’emozione del touring a lunga distanza nello stile autentico del brand.

Un Team di 13 Piloti Guidato da Campioni

Harley-Davidson è rappresentata da un team ufficiale composto da 13 piloti, un mix tra professionisti e appassionati. La squadra vanta due figure di spicco: il rinomato campione spagnolo Joan Pedrero, veterano della Dakar con numerose vittorie di tappa, e l'esperto pilota e istruttore italiano di adventure touring Stefano Sacchini. I due sono affiancati da una selezione di concessionari Harley-Davidson e clienti entusiasti, che stanno mettendo alla prova lo spirito avventuroso delle loro moto sulle strade del Bel Paese.

Un Evento Sostenuto dalle Istituzioni

La rilevanza culturale e turistica della Transitalia Marathon è testimoniata dal prestigioso patrocinio ricevuto. L'evento gode del sostegno del Senato della Repubblica e, per la prima volta, anche del Ministero del Turismo, riconoscendo il suo ruolo nella promozione di un mototurismo responsabile e sostenibile. La maratona si conferma così un appuntamento imperdibile per chi cerca l'avventura su due ruote, unendo la passione per i motori al rispetto per il patrimonio storico e naturale italiano.