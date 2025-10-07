Harley-Davidson: Ladies of Harley Run, 900 motocicliste in Emilia per la ricerca

MILANO (6 ottobre 2025) – La 5ª edizione del Ladies of Harley National Run ha lasciato il segno in Emilia-Romagna , unendo la passione per le moto ad un profondo impegno sociale. Con una partecipazione da record, l'evento si è svolto durante il Mese della Prevenzione, trasformando il mototurismo in una missione concreta per la ricerca sul cancro e la difesa dei diritti delle donne .

Oltre 900 Motocicliste per la Solidarietà

Più di 900 motocicliste, provenienti da ogni regione d'Italia e anche dall'estero, hanno partecipato a questo weekend di libertà, amicizia e solidarietà. La straordinaria generosità delle partecipanti e dei Chapter H.O.G.® ha permesso di raccogliere una cifra eccezionale, oltre 16.000 €, destinati a due cause fondamentali:

- Fondazione Umberto Veronesi, a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori.

- Fondazione Una Nessuna Centomila, per la lotta contro la violenza sulle donne.

Parate e Celebrazioni: Il Cuore Harley-Davidson

Organizzato con maestria dall’Emilia Road Chapter H.O.G.®, con il supporto di Harley-Davidson Onorio Moto e di tutti i Chapter H.O.G. italiani, l’evento è iniziato sabato 4 ottobre con una vivace parata di moto Harley-Davidson in direzione Correggio. La serata di celebrazione si è tenuta a Reggio Emilia, presso la prestigiosa location Ruote da Sogno, con una cena di gala dove sono stati premiati i chapter e ufficializzati i fondi raccolti, celebrando l'inimitabile spirito di comunità Harley-Davidson.

La domenica, 5 ottobre, Reggio Emilia è stata il palcoscenico dell’iconica parata ufficiale. Oltre 400 Harley-Davidson hanno sfilato in un corteo lungo circa 4 chilometri, attraversando il centro storico fino a Piazza della Vittoria, regalando uno spettacolo indimenticabile e confermando la forza e la visibilità delle donne Harleyisti.

Il Ladies of Harley National Run 2025 ha ribadito la sua formula vincente: una potente celebrazione delle donne, delle motociclette e di cause sociali significative, tutte unite sotto l'ala del leggendario marchio americano.