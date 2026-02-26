Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
Harley-Davidson Night 2026: torna l’evento globale per gli amanti delle due ruote

Il 20 marzo 2026 i concessionari Harley-Davidson di tutto il mondo apriranno le porte per una notte esclusiva all'insegna di musica, lifestyle e motori. Scopri le novità della gamma, la nuova collezione MotorClothes e le band del Music Contest
2 min

Il rombo dei motori torna a farsi sentire in tutto il mondo. Harley-Davidson ha annunciato ufficialmente il ritorno delle “Harley-Davidson Nights”, l’evento internazionale che celebra la moto culture in un mix esplosivo di energia, community e stile iconico.

Dopo il grande successo europeo del 2024, il format diventa globale per il 2026. Segnate la data sul calendario: venerdì 20 marzo. I concessionari aderenti in Europa, Asia Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa si trasformeranno nel cuore pulsante della passione motociclistica.

Un’Esperienza Immersiva tra Musica e Lifestyle

Le Harley-Davidson Nights non sono semplici esposizioni, ma veri e propri festival locali. Ogni concessionaria offrirà un programma unico che riflette l’identità del territorio, tra cui:

  • Intrattenimento dal vivo: Concerti e performance per celebrare lo spirito rock del brand.
  • Food & Beverage: Eccellenze locali per accompagnare la serata.
  • Gamma 2026: L’opportunità di toccare con mano le ultime novità dell'iconico marchio americano.

Oltre alle moto, grande spazio sarà dedicato alla personalizzazione. I visitatori potranno esplorare la nuova linea di Parts & Accessories per rendere unica la propria moto e scoprire la collezione Genuine MotorClothes, il punto di riferimento per l'abbigliamento tecnico e lifestyle firmato H-D.

Harley-Davidson Music Contest: al via le votazioni

L’edizione di quest'anno si lega a doppio filo con l’Harley-Davidson Music Contest. Il 20 marzo, proprio durante la serata evento, si aprirà la fase di voto pubblico.

Le band emergenti si sfidano per conquistare i palchi dei raduni più prestigiosi d'Europa, tra cui:

  • Spring Rally (Italia)
  • European H.O.G. Rally (Portogallo)
  • European Bike Week (Austria)

Come Partecipare

Che tu sia un rider esperto o un semplice curioso che vuole avvicinarsi al mondo delle due ruote per la prima volta, la porta è aperta a tutti. L’obiettivo è uno solo: rafforzare il senso di appartenenza a una community che non conosce confini.

Info Utili: Per scoprire l'elenco completo dei concessionari aderenti nell'area EMEA e i dettagli del programma locale, visita il sito ufficiale Harley-Davidson.

