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Nuova sfida per Top Fuel e SMC Scuola Motociclismo: arrivano anche anche a Ortona

Nuova sfida per Top Fuel e SMC Scuola Motociclismo: arrivano anche anche a Ortona

Il Circuito Internazionale d’Abruzzo ospitare la crescita del progetto che vede Istruttori certificati FIM che insegnano le tecniche di guida moderna con un metodo di allenamento consolidato e facile da apprendere attraverso l’uso di moto a «ruota piccola», minimoto per i bambini e pit bike per gli adulti
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Nuova sfida per Top Fuel e SMC Scuola Motociclismo che dal mese di aprile arrivano anche ad Ortona (Chieti), a 20 minuti da Pescara, per portare esperienza e passione per i motori. E quale miglior sede del Circuito Internazionale d’Abruzzo poteva ospitare la crescita di un progetto che nell’ultimo decennio si è affermato con la sua anima distintiva, capace di coniugare intrattenimento e formazione in ambito motoristico come nessun’altra realtà in Italia. 

Passione, divertimento e disciplina in un contesto familiare sono infatti gli ingredienti alla base del binomio Top Fuel e SMC: TOP FUEL è l’esperienza di noleggio in pista pensata per tutti coloro che hanno voglia di cimentarsi sui kart o sulle pit bike muniti di kit di sicurezza completi, provando l’adrenalina della gara e il divertimento in pista, oltre alla condivisione di un luogo ideale dove poter trascorrere del tempo in allegria e spensieratezza con amici e familiari, quando i motori si spengono e si accendono i fornelli del Bistrot, sito all’interno dell’impianto. 

SMC Scuola Motociclismo è la scuola delle due ruote, dove Istruttori certificati FIM insegnano le tecniche di guida moderna con un metodo di allenamento consolidato e facile da apprendere attraverso l’uso di moto a «ruota piccola», minimoto per i bambini e pit bike per gli adulti. 
Si lavora in aree di allenamento dedicate, vestiti con kit di sicurezza completi (tuta, casco, guanti e stivali) seguiti da pochi metri da Istruttori attenti e preparati. 

La mission di SMC Scuola Motociclismo è quella di trasmettere a tutti una maggiore sicurezza per la guida in strada e performance in pista. La scuola accoglie, infatti, allievi di ogni età e livello motociclistico: dal vivaio di giovanissimi che coltivano il sogno del professionismo, ai motociclisti su strada che vogliono accrescere il loro livello di sicurezza stradale, fino agli amatori e ai professionisti che vogliono migliorare la tecnica e lo stile per performare in pista. SMC Scuola Motociclismo è stata fondata nel 2015 e oggi vanta sei sedi in Italia (Milano, Como, Villa di Tirano, Ortona, Bari e Agrigento) per un totale di oltre 25 mila allievi.

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