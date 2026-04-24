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Harley-Davidson® accende i motori a Senigallia: i dettagli dell’European Spring Rally 2026

Harley-Davidson® accende i motori a Senigallia: i dettagli dell’European Spring Rally 2026

Dopo il trionfo del 2024, la "Spiaggia di Velluto" torna a ruggire. Harley-Davidson ha svelato il programma ufficiale del primo European Spring Rally, l'evento che dal 30 aprile al 3 maggio 2026 trasformerà Senigallia nella capitale europea del motociclismo
3 min

Una colonna sonora esplosiva

La musica sarà il battito cardiaco dell'evento, con un palinsesto di concerti gratuiti che spaziano dal punk al blues-rock:

  • Giovedì 30 Aprile: Aprono le danze i The Molotovs, il trio londinese post-punk che sta scalando le classifiche mondiali, insieme alla fusione rock-jazz di Giuseppe Scarpato & Hillside Power Trio.
  • Venerdì 1 Maggio: Atmosfere blues-rock internazionali con gli svedesi Black River Delta, seguiti dal sound eclettico di Fede Marka e dalla superband Mike Terrana & The Ympossible.
  • Sabato 2 Maggio: Una serata dedicata al grande rock con l'intensità di Angelica Bove, l'indie rock dei The Peawees e l'energia di Alteria.

A dare ritmo alle serate ci saranno anche i vincitori dell'H-D Music Contest (Mad Guz and the Mojos, The Surroyal, Known Physics) e il leggendario tocco di DJ Ringo e Toky da Virgin Radio.

Il Cuore pulsante: Le Moto

L’Harley-Davidson Expo sarà la vetrina principale per toccare con mano la gamma 2026. I riflettori sono puntati su:

  • Street Glide® e Road Glide® Limited: il top della piattaforma Grand American Touring per chi non accetta compromessi sul comfort.
  • Pan America® 1250 Limited: l'ammiraglia dell'adventuring, pronta per l'off-road più estremo.

Non mancheranno i due momenti più attesi dalla community:

  • Custom Motorcycle Show (Venerdì 1 maggio): In Piazza Garibaldi, dove l'ingegno e l'arte custom si sfidano.
  • La Grande Parata (Sabato 2 maggio): Un fiume di migliaia di moto che attraverserà le vie storiche di Senigallia.

Senigallia: La location perfetta

La scelta di tornare a Senigallia non è casuale. La città offre un mix perfetto tra borgo storico, ospitalità marchigiana e infrastrutture collaudate. Tra un giro in moto e un concerto, i visitatori potranno godersi la cucina locale, fare shopping nel centro storico e vivere l'accoglienza calorosa dei residenti.

Informazioni Utili

  • Ingresso: Gratuito e aperto a tutti (motociclisti e curiosi).
  • Rally Pack: Disponibili in esclusiva su harley-davidsonmerch.com.
  • Alloggi: Prenotazioni tramite il portale senigalliaincoming.it.
  • Sei pronto a far ripartire la stagione nel modo giusto? Ci vediamo sulla costa.
  • Ti serve qualche informazione specifica su come raggiungere Senigallia o sui modelli in esposizione?

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