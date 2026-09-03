European Bike Week 2026: a Faak am See torna il raduno Harley-Davidson più grande d’Europa

È partito il conto alla rovescia per l’European Bike Week 2026. Dall'8 al 13 settembre, la splendida cornice di Faak am See, in Austria, tornerà ad essere il punto di riferimento europeo per tutti gli appassionati delle due ruote e della cultura custom. Un evento completamente gratuito e aperto a tutti, immerso nei panorami mozzafiato della regione dei laghi della Carinzia.

L’Harley Village e le novità della gamma 2026

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l'Harley Village, un'area di ben 40.000 metri quadrati che ospiterà:

Harley-Davidson Expo: per scoprire e ammirare i modelli di punta della gamma 2026, tra cui la Street Glide® Limited, la Road Glide® Limited e la Pan America® 1250 Limited, oltre agli accessori Genuine Motor Parts & Accessories e all'abbigliamento MotorClothes®.Demo Zone: uno spazio dedicato ai test ride gratuiti per provare su strada i nuovi modelli 2026.

Pan America Adventure Zone: ideale per gli amanti dell’off-road, con corsi di guida e dimostrazioni tenuti dagli istruttori Harley-Davidson Marco Belli e Alberto Cecotti.

Oltre 100 stand, tour guidati e la grande musica live

La settimana sarà animata da oltre 100 operatori tra stand di merchandising, punti ristoro e custom builder. Torneranno anche i tour guidati gratuiti organizzati dall'H.O.G.® Kärnten Chapter alla scoperta degli angoli più suggestivi della Carinzia e della vicina Slovenia.

Ogni sera, l'intrattenimento si accenderà sui palchi dell'Harley Bar e del Saloon Bar con oltre 30 band in concerto, spettacoli con il fuoco (venerdì e sabato) e le esibizioni dei vincitori dell'Harley-Davidson® Music Contest, tra cui i britannici Wood Burnt Red, i francesi Ocean Daze, i tedeschi Mad Guz & Mojos e gli italiani Known Physics.

Special Guest: Andrea Iannone

Tra i grandi protagonisti di questa edizione ci sarà anche Andrea Iannone, atteso a Faak am See venerdì 11 e sabato 12 settembre. Reduce dalla straordinaria doppietta conquistata al Gran Premio di Aragón nella FIM Harley-Davidson Bagger World Cup con Niti Racing, il campione italiano incontrerà i fan tra sessioni di autografi, talk show e momenti di guida.

Gli appuntamenti imperdibili

Creators Custom Clash: l'esposizione di sei moto uniche realizzate dai concessionari in collaborazione con i content creator. Il vincitore sarà proclamato giovedì 10 settembre.

Custom Motorcycle Show: in programma venerdì 11 settembre nella storica Hauptplatz di Villach (sponsorizzato da Metzeler), con i migliori custom builder d'Europa in gara in sei categorie.

Harley-Davidson Parade: la leggendaria parata di sabato 12 settembre (sponsorizzata da Dunlop), che porterà migliaia di motociclette a sfilare lungo le strade della Carinzia.

Info utili

L’ingresso all'evento è gratuito. Come da tradizione, la manifestazione si concluderà con la celebre lotteria di sabato sera, che metterà in palio una nuovissima Pan America® 1250 Limited come primo premio.

Per scoprire il programma completo e tutti gli aggiornamenti, visita il sito ufficiale Harley-Davidson.