Aprilia e Moto Guzzi aprono le prenotazioni per le novità 2025

La nuova Aprilia Tuareg Rally , versione votata alla massima performance in fuoristrada e per molti aspetti vicinissima alla versione da competizione che, con Jacopo Cerutti , ha dominato le ultime due edizioni della Africa Eco Race, il massacrante rally raid che si snoda attraverso i percorsi della mitica Dakar africana, arriva finalmente sul mercato e debutta con un prebooking online, attivo fino al 24 febbraio. Per aggiudicarsi uno dei primissimi esemplari della nuova Tuareg Rally , sviluppata sulla base della preziosissima esperienza di Aprilia Racing con la Tuareg da competizione, è sufficiente collegarsi al sito APRILIA.COM , scegliere un concessionario della rete Aprilia e fissare un appuntamento. Aprilia Tuareg Rally è proposta al prezzo di 13.999 Euro, f.c . Da oggi è prenotabile collegandosi al sito MOTOGUZZI.COM anche la nuova ed esclusiva Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo, versione speciale in edizione limitata e numerata della modernissima adventure dell’Aquila, pensata per il viaggio senza confini, e che del celebre Passo porta il prestigioso nome. Realizzata in soli 2.758 esemplari, a evocare la quota del celebre valico alpino, aperto al traffico nel1825 e divenuto negli anni meta irrinunciabile per ogni appassionato motociclista, Stelvio Duecento Tributo si distingue per la colorazione dedicata e il ricco equipaggiamento di serie votato all’avventura. Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo è proposta al prezzo di 18.799 Euro, f.c.

APRILIA TUAREG RALLY

Aprilia Tuareg Rally è una moto di serie dall’anima racing. L’indole fuoristradistica di Tuareg Rally si riconosce immediatamente dal parafango alto e dal paracoppa in alluminio, più spesso e con una conformazione più protettiva, per ottenere una migliore resistenza meccanica agli urti. Le protezioni includono anche i robusti paramani con anima in metallo. Di serie anche un nuovo guidacatena pensato per il fuoristrada più estremo. Per il miglior controllo in fuoristrada si è ovviamente lavorato sull’ergonomia, con una sella più alta di 20 mm che agevola il passaggio tra guida seduta e in piedi e un manubrio più alto e dalla differente conformazione. I cerchi heavy-duty a raggi con canale stretto in Ergal montano pneumatici tassellati con camera d’aria, mentre le sospensioni Kayaba dalla grandissima escursione di 240 mm adottano molle con una costante elastica K lineare, anziché progressiva: una soluzione che aumenta il feeling di guida fuoristrada, garantendo più controllo al pilota sullo sconnesso. Sospensioni più rigide riducono l’affondamento statico, rendendo così Tuareg Rally più alta e aumentando di fatto la reale escursione. Il cavalletto è dotato di un piedino di appoggio con superficie maggiorata per fondi sconnessi o cedevoli. Con Tuareg Rally, e su tutta la gamma Tuareg, arriva una nuova mappatura del motore per rendere la risposta più pronta al primo tocco di gas, per superare più agevolmente gli ostacoli nei tratti più impegnativi. Tuareg Rally monta uno scarico SC Project dedicato con silenziatore completamente in titanio, caratterizzato da un grintoso fondello racing con una generosa uscita di 60 mm.

Il peso complessivo di Aprilia Tuareg Rally è ridotto a 199 kg in ordine di marcia. Aprilia Tuareg Rally è proposta nell’inconfondibile colorazione “race replica” Rally, come quella della Tuareg plurivittoriosa sul traguardo di Dakar, con forcelle, cerchi ruota e manubrio rifiniti in una sportiva anodizzazione color oro.

MOTO GUZZI STELVIO DUECENTO TRIBUTO

Realizzata sulla base di Moto Guzzi Stelvio PFF Rider Assistance Solution, la versione Duecento Tributo si distingue per l’inedita colorazione dedicata che enfatizza la propensione all’avventura di una moto nata per essere una grande viaggiatrice. Una livrea ispirata agli elementi naturali, come il bianco della neve, è abbinata a grafiche blu e rosse, tinte diffusissime tra i capi di abbigliamento tecnico pensati per le escursioni in quota. Le grafiche sono arricchite da dettagli esclusivi, come il disegno che ricalca l’andamento dei mitici tornanti e le coordinate geografiche del Passo dello Stelvio. Un altro elemento che trasmette, anche visivamente, l’indole da viaggiatrice instancabile, è la griglia a protezione del radiatore, dove spicca la “firma” stilizzata dell’aquila. Stelvio Duecento Tributo è realizzata in edizione limitata e numerata di 2.758 esemplari, esattamente come la quota, 2.758 metri sul livello del mare, che rende il Passo dello Stelvio il valico stradale più alto d’Italia. Il numero dell’esemplare è riportato sul riser del manubrio. L’equipaggiamento di serie è pensato per affrontare ogni percorso. Condividendo la base tecnica di Stelvio PFF Rider Assistance Solution, il modello è dotato dell’innovativa piattaforma di assistenza alla guida basata sulla tecnologia Imaging Radar 4D e sviluppata da Piaggio Fast Forward. Il dispositivo svolge un ruolo fondamentale sul fronte della sicurezza attiva, garantendo le funzioni Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot Information System (BLIS) e Lane Change Assist (LCA). L’allestimento include le manopole riscaldabili, la sella guidatore e passeggero comfort riscaldabili, il cavalletto centrale, il sensore di pressione pneumatici TPMS, il cambio Quick Shift bidirezionale e la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA