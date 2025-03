Rag’n’Bone Man, Royal Republic ed Eagle-Eye Cherry all'Harley-Davidson Euro Festival 

– Harley-Davidson® è entusiasta di annunciare la line-up per l'attesissimo, che si terrà dall'8 all'11 maggio nella splendida Port Grimaud, nel Golfo di Saint-Tropez. L'evento promette una miscela indimenticabile di motociclette, musica e motor-culture. Motociclisti da tutta Europa e oltre si riuniranno per dare il via alla stagione nel vero stile Harley-Davidson.Il festival di quest'anno presenterà un mix indimenticabile di artisti di fama mondiale, con i seguenti protagonisti:– L'artista pluripremiato nonché voce di grande talento dietro successi globali come "Human" e "All You Ever Wanted" salirà sul palco principale sabato 10 maggio. Con il suo suono soul intriso di blues e la sua imponente presenza scenica, Rag’n’Bone Man e la sua band offriranno una performance ad alta energia, creando una notte memorabile sullo sfondo mozzafiato della Costa Azzurra.– I ribelli svedesi del rock’n’roll porteranno la loro caratteristica miscela di riff ad alto numero di ottani, ritornelli contagiosi ed energia pura nella serata di apertura, giovedì 8 maggio. Conosciuti per i successi come "Full Steam Spacemachine" e "Lovecop", i Royal Republic promettono di infiammare il festival con il loro spettacolo dal vivo esplosivo.– Il cantautore svedese dietro il successo internazionale "Save Tonight" sarà al centro della scena venerdì 9 maggio. Con le sue melodie rilassate e piacevoli e i testi sentiti, Eagle-Eye Cherry creerà l'atmosfera perfetta per una notte di inni in riva al mare.Oltre all'incredibile musica dal vivo, l'offre un vero paradiso per i motociclisti, con prove su strada degli ultimi modelli, un custom bike show che mette in mostra le migliori creazioni d'Europa e la leggendaria parata lungo la splendida costa mediterranea. Gli appassionati possono anche godersi intrattenimento non-stop all'iconico Harley Bar, creando l'atmosfera perfetta per motociclisti e amanti della musica.Unitevi a noi per un weekend indimenticabile di musica, motociclette e libertà sulla strada aperta! I biglietti per l'Harley-Davidson Euro Festival 2025 sono ora disponibili su https://www.harley-davidson.com/it/it/content/event-calendar/euro-festival.html. Per ulteriori dettagli, inclusi alloggi e percorsi di arrivo, visitate www.harley-davidson.com.