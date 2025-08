Moto Guzzi: a Mandello del Lario si prepara il futuro

La rinascita dello storico stabilimento di Mandello del Lario

Ma oggi quello storico stabilimento si prepara a una trasformazione che ridefinirà il concetto stesso di fabbrica. Non un semplice rinnovamento, ma un balzo nel futuro che farà di Mandello un punto di riferimento globale per l’industria motociclistica.

I lavori sono già in corso e si concluderanno a metà del prossimo anno, ma il cuore pulsante del progetto inizia a svelarsi. Le nuove linee di assemblaggio, operative e futuristiche, incarnano il meglio della tecnologia di avanguardia, con processi automatizzati che convivono con la maestria artigiana dei tecnici Guzzi.

Tradizione e innovazione: la visione di Greg Lynn

Il progetto porta la firma visionaria di Greg Lynn, architetto di fama internazionale e CEO di Piaggio Fast Forward. Mandello diventerà un hub esperienziale, un luogo di incontro dove la tradizione motociclistica dialoga con l’innovazione. Nasceranno spazi aperti al pubblico come il nuovo Museo Moto Guzzi, il Motoplex Store, aree espositive, una caffetteria e percorsi immersivi per scoprire la storia, l’anima e il futuro del marchio.

Tutto questo è raccontato in anteprima assoluta nel video “Made in Mandello”, un viaggio che mostra il cantiere, la tecnologia delle nuove linee produttive, e la visione estetica di uno spazio che non sarà solo fabbrica, ma luogo di cultura e aggregazione per Guzzisti e appassionati di tutto il mondo.