Harley-Davidson svela la gamma 2026 e celebra il 250° Anniversario degli Stati Uniti

Harley-Davidson, Inc. ha annunciato oggi il lancio della sua attesissima gamma di motociclette per l’anno 2026. L’annuncio odierno include l’introduzione di 13 nuovi modelli che spaziano dalle categorie Grand American Touring, Trike e Adventure Touring, fino alle esclusive serie Custom Vehicle Operations™ (CVO™).

La Collezione Liberty Edition

In onore del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America, Harley-Davidson presenta la Liberty Edition Enthusiast Collection. Questa serie limitata presenta la verniciatura premium "Midnight Ember", caratterizzata da una finitura cangiante con grafiche patriottiche stilizzate. La collezione sarà disponibile sui modelli Street Glide®, Street Glide® 3 e Heritage Classic.

Innovazione Grand American Touring

I nuovi modelli Street Glide® Limited e Road Glide® Limited stabiliscono un nuovo standard per il mototurismo a lungo raggio. Entrambi i modelli sono ora equipaggiati con il motore Milwaukee-Eight® 117 VVT (Variable Valve Timing), che offre una coppia superiore e un’efficienza termica ottimizzata per il massimo comfort del pilota e del passeggero.

Le caratteristiche principali includono:

- Skyline™ OS: Un'interfaccia tecnologica avanzata con display touchscreen TFT da 12,3 pollici.

- Comfort Aerodinamico: Carenature ridisegnate per ridurre le turbolenze.

- Audio Premium: Sistema audio Rockford Fosgate® Stage II di serie.

Espansione Adventure e CVO™

La Pan America® 1250 Limited riceve aggiornamenti significativi per il 2026, includendo ora di serie le valigie in alluminio e il sistema di cambio rapido Screamin’ Eagle® Quickshifter. Parallelamente, il reparto CVO™ introduce modelli celebrativi con finiture artigianali e il motore Milwaukee-Eight® 121, il più potente mai installato di serie su una Touring.

Per ulteriori informazioni sulla gamma Harley-Davidson 2026, visitare il sito ufficiale.