Roma Motodays 2024: prova, esplora e vivi

Esperienze (di guida ma non solo), interazione, formazione e informazione, esposizione e intrattenimento: dall’8 al 10 marzo 2024 Motodays torna a Fiera Roma (padd 3-4-5-6) con una formula nuova, all’insegna dell’hashtag #ProvaEsploraVivi . Propone a motocicliste e motociclisti del Centro-Sud un intenso programma tutto da vivere, oltre a una grande scelta di moto da provare (e comprare), per tutti i gusti e tutte le tasche.

L’8 marzo per celebrare la Giornata internazionale della donna il primo giorno di manifestazione è dedicato alle motocicliste con “Motociclista Sostantivo Femminile”, iniziativa patrocinata da Sport & Salute. Sono previsti momenti formativi, in aula e in pista, una premiazione dedicata alle donne professioniste del motociclismo, gli incontri e i racconti di viaggio con le moto viaggiatrici, fino a concludersi con una parata di sole motocicliste con arrivo in serata al centro di Roma. Ospiti della giornata, le pilote del Campionato Italiano. L’8 marzo è riservato l’ingresso gratuito a tutto il pubblico femminile.

Il mondo attarverso le due ruote

Altrettanto entusiasmante ETRURIA DISCOVERING, un avvincente itinerario in sterrato e asfalto secondario di circa 200 km (tutti immortalati da un operatore con tecnologie DJI), che il 10 marzo porterà gli iscritti dalla pedana di partenza a Motodays fino alle necropoli etrusche, in uno dei territori più affascinanti di tutta l’Italia centrale.

Protagonista di Motodays 2024 anche il mototurismo. Welcome Bikers sarà l’area speciale che punta l’attenzione sul turismo a due ruote con focus a 360 gradi su soluzioni e itinerari specifici : Turchia, Brasile, Cuba quali paesi ospiti, 50 espositori -tra i quali tutti i migliori Tour Operator italiani-, tour operator stranieri, il palco con i racconti di viaggio, i viaggiatori, i moto club.

Grande attenzione anche per la mobilità sostenibile. Si troverà nel pad. 3 lo spazio dedicato agli approfondimenti sulle tematiche più attuali di urban mobility e transizione ecologica, realizzato in collaborazione con la società spagnola Cooltra, tra i leader europei nelle attività di noleggio e protagonista indiscussa dello sharing scooter italiano nelle città di Roma, Milano e Torino. Da Terravision a Dekra, da Roma Capitale alle aziende dell’industria motociclistica, saranno oltre 25 gli speaker che prenderanno parte ai talk della Cooltra Arena, durante i quali verranno condivise idee e visioni nell'ambito dell'innovazione, della sostenibilità passando per il welfare, le infrastrutture, l'educazione stradale, i servizi a imprese e cittadini e molto altro (qui il comunicato dedicato).

Con il coordinamento dei tecnici di Veio Trails e la firma di YOYO 2024, la city car che ormai è diventata il veicolo urbano preferito dai romani, nei tre giorni di Motodays, sarà possibile testare decine di e-bike dei migliori brand sul mercato: Specialized, Trek, Scott, Cube, Pinarello, Bianchi, Cannondale. E una pista interna di oltre 400 metri nel pad. 3 consentirà di scegliere -tra urban, mountain bike e gravel- il prossimo acquisto per affrontare il traffico cittadino o le passeggiate outdoor.

Gli eSport per tutti

Grande novità dell’edizione Motodays 2024 è l’approdo degli eSport. In collaborazione con Lega Esport arriva il gaming motoristico in manifestazione, in un’area in cui gli appassionati e i neofiti potranno giocare su postazione PC, Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox serie X, ma anche con Oculus Quest e simulatori di guida. Tante e differenti le app gioco coinvolte, da MXGP motocross a Moto GP e molte altre. L’area sarà animata nei tre giorni di fiera con attività formative per le scuole, con tornei e sfide, organizzati anche in collaborazione con Federmoto, e momenti di contatto con i gamer più famosi e affermati.

A Motodays 2024 trova spazio anche la storia. In collaborazione con il Team Ecosantagata Althea Racing, sarà allestita una mostra iconica di modelli che hanno raggiunto i massimi risultati a livello mondiale. Esemplari unici, prototipi, derivate di serie che hanno scritto la storia del motociclismo sportivo e caratterizzato la carriera di alcuni grandi campioni, come Kenny Roberts, Stoner, Carlos Checa, Max Biaggi, e molti altri. Un’occasione unica per ammirare moto originali dalla storia blasonata.