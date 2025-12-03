50 giorni a Motor Bike Expo: tutto quello che c'è da sapere

Motor Bike Expo 2026 è sempre più vicina. Mancano esattamente 50 giorni all’evento dei motociclisti! Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 2026, la manifestazione di riferimento in Europa per la cultura motociclistica tornerà protagonista negli spazi di Veronafiere. Dopo il grande successo e l’ulteriore salto di qualità della scorsa edizione, MBE è pronta ad accogliere oltre 170.000 visitatori da tutto il mondo.

Con più di 700 espositori, una superficie espositiva che supera i 120.000 m², 8 padiglioni tematici e 6 aree esterne dinamiche, MBE si conferma un evento unico nel suo genere, capace di unire mercato, spettacolo ed esperienze dal vivo: corsi di guida, esibizioni live, show, freestyle, eventi speciali e demo ride dei nuovi modelli 2026 su strada.

Tante le attività da poter vivere in fiera, tra workshop, talk, incontri con i personaggi di spicco del mondo delle due ruote: piloti, responsabili delle aziende, preparatori di fama internazionale, organizzatori di eventi, raduni e viaggi… con la possibilità di acquistare migliaia di accessori, e abbigliamento, sia tecnico che di tendenza.

Da non perdere le aree dedicate alla personalizzazione, al viaggio in moto, all’avventura, al fuoristrada e alle competizioni in pista. MBE è l’appuntamento per chi usa la moto, in tutte le sue declinazioni. Occasioni nella zona shopping e nell’area delle moto usate; un intero distretto dedicato a scooter e motorini e un’altra zona dedicata alla cultura urban con artisti, musica e capi underground. All’interno del quartiere saranno presenti numerose e diverse proposte food and beverage.