Da Parigi a Capo Nord in moto: il progetto Paris–Nordkapp si svela al MBE 2026 nello stand GIVI

Paris–Nordkapp è un progetto di viaggio motociclistico di lunga percorrenza che porterà i partecipanti da Parigi a Capo Nord , attraversando l’Europa su un itinerario di circa 6.000 chilometri . In programma dal 29 giugno all’11 luglio 2026 , l’avventura si sviluppa in dodici giorni lungo percorsi misti, tra asfalto, sterrato e ghiaia , e si configura come un’esperienza di navigazione e resistenza, basata sull’autosufficienza e sul rispetto dei waypoint prefissati. Non si tratta di una competizione , ma di un’esperienza il cui l’obiettivo è completare l’intero tracciato transitando da tutti i waypoint previsti .

Il format prevede tappe giornaliere variabili, con scelte di percorso affidate all’equipaggio e un approccio orientato all’autonomia e alla gestione delle difficoltà, comprese le condizioni meteo e la fatica fisica.

GIVI al Motor Bike Expo 2026 di Verona

Il progetto sarà presentato in anteprima al Motor Bike Expo di Verona, dove GIVI sarà presente con il proprio stand. All’interno dello spazio espositivo del marchio, gli organizzatori della Paris–Nordkapp avranno l’occasione di raccontare i contenuti e la filosofia dell’iniziativa, illustrando il percorso, le modalità di svolgimento e l’approccio scelto per affrontare un raid di ultra-distanza in completa autonomia.

L’appuntamento è fissato per sabato 24 gennaio alle ore 14:30, presso Veronafiere (Padiglione 6, stand 7G), dove il Team Adventure Riding presenterà i dettagli del viaggio, condividendo l’esperienza di preparazione e l’impostazione tecnica del progetto, che prevede l’utilizzo di moto Honda Transalp 750.

Autosufficienza e navigazione

A prendere parte all’avventura saranno Giulia Filippi e Giovanna Dall’Amico, affiancate da Renato Zocchi, pilota ed esperto di viaggi motociclistici di lunga percorrenza. Il team affronterà il percorso, proprio in sella a Honda Transalp 750, configurate per un utilizzo adventure intensivo.

Zocchi, con un passato nel motocross agonistico e una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi motociclistici turistici, svolgerà il ruolo di mentore e supporto tecnico durante il viaggio: “Non si tratta di “dimostrare” nulla. Si tratta di vivere, imparare, condividere. E magari ispirare qualcuno che sogna, ma non ha ancora trovato il coraggio di partire”.

Poi spiega il team: “Parole d’ordine: autosufficienza, assistenza in autonomia, tenda, testa”. Per questo l’equipaggiamento deve dare la massima sicurezza.

“Autosufficienza: portiamo tutto con noi: cibo, tenda, attrezzi. Ma soprattutto portiamo la testa, la capacità di adattarci, risolvere, reagire. Dormiremo in tenda il più possibile. Quando il meteo sarà davvero duro, useremo strutture. Non si tratta di eroismo, ma di lucidità; la manutenzione la faremo noi. Ogni tre giorni, un punto di supporto con ciò che non possiamo trasportare. Pioggia, fango, fatica, deviazioni, errori: tutto fa parte del gioco. Per orientarci useremo il tablet Pista Pilot, il nostro compagno di rotta digitale. L’obiettivo è completare il 100% del percorso transitando a tutti way point, senza tagli, senza scorciatoie. Con lucidità, intelligenza, spirito di squadra”.

DOTAZIONI GIVI

Le moto saranno equipaggiate con un set di borse e accessori pensati per il viaggio in autonomia su lunga distanza.

Borse ed equipaggiamento principale:

GRT721B: Sistema di carico modulare a ferro di cavallo che viene montato sulla moto senza l’installazione di telai rigidi. È composto da due borse laterali da 16 litri e una posteriore da 12 , quest’ultima però non verrà montata nel loro specifico allestimento e sarà sostituita con la GRT712C.

modulare a ferro di cavallo che viene montato sulla moto senza l’installazione di telai rigidi. È composto da , quest’ultima però non verrà montata nel loro specifico allestimento e sarà sostituita con la GRT712C. GRT712C: Borsone cargo impermeabile da 40 litri , questo appunto sarà montato al posto della borsa centrale da 12 litri originariamente presente sulla GRT721B, questa scelta è stata fatta per aumentare litraggio e capacità di carico. Inoltre è facilmente sganciabile tramite clip dal sistema di carico GRT721B ed è possibile convertilo in zaino per poterlo trasportare comodamente in caso di necessità. La loro non è sicuramente una scelta convenzionale ma è stata necessaria dovendo affrontare quasi 15 giorni in moto in completa autonomia .

, questo appunto sarà montato al posto della borsa centrale da 12 litri originariamente presente sulla GRT721B, questa scelta è stata fatta per aumentare litraggio e capacità di carico. Inoltre è facilmente sganciabile tramite clip dal sistema di carico GRT721B ed è possibile convertilo in zaino per poterlo trasportare comodamente in caso di necessità. La loro non è sicuramente una scelta convenzionale ma è stata necessaria . GRT729: Borsa da serbatoio water resistent da 3 litri .

. GRT732: Marsupio tecnico per l’enduro da 8 litri con predisposizione per sacca idrica, con vano principale impermeabile.

per l’enduro da 8 litri con predisposizione per sacca idrica, con vano principale impermeabile. GRT730: Borsa da paramotore impermeabile da 4 litri.

Accessori per comfort e sicurezza