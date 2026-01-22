Kappa al Motor Bike Expo con “Down to Africa”: un viaggio di 100 giorni da Barcellona a Città del Capo

Un viaggio di ultra-distanza che ha attraversato 16 Paesi lungo la costa occidentale dell’Africa, affrontato insieme a Lucas Poch e Pablo Poch, alternando asfalto, sterrati e condizioni ambientali molto diverse.

Un viaggio non competitivo tra navigazione e resistenza

“Down to Africa” non è una gara, ma un’esperienza di navigazione, autonomia e resistenza. L’obiettivo non era la velocità, ma la capacità di gestire tappe lunghe, imprevisti, orientamento e logistica, giorno dopo giorno, fino al raggiungimento della meta finale.

Il progetto ha unito la dimensione dell’avventura a una componente solidale: il 30% del budget complessivo è stato devoluto alla Fondazione ADESCI, attiva in ambito educativo e sanitario in diversi Paesi africani.

Le tappe solidali con la Fondazione ADESCI

Durante il percorso, il team ha scelto di fermarsi esclusivamente nei territori in cui la Fondazione ADESCI opera o ha già operato, tra Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Uganda e Kenya, dove è in fase di sviluppo un nuovo progetto scolastico.

Un modo per dare continuità concreta al sostegno alle comunità locali, integrando il viaggio motociclistico con iniziative sul territorio.

Kappa al fianco del progetto al Motor Bike Expo

Kappa sarà protagonista al Motor Bike Expo di Verona ospitando allo stand 7G (Padiglione 6) la presentazione ufficiale del progetto. Un’occasione per incontrare Alex Costa e ripercorrere le tappe di un viaggio che ha messo alla prova equipaggiamento, pianificazione e capacità di adattamento.

Per l’avventura sono stati utilizzati sistemi di carico e borse da viaggio Kappa, tra cui valigie laterali e soluzioni della gamma K’Rugged, progettate per un utilizzo prolungato in condizioni impegnative. In particolare Kappa a fornito come equipaggiamento tecnico:

le valigie laterali KAPPA,

le borse della gamma K’Rugged (le AV07 laterali dotate di struttura a doppio strato e aggancio Monokey al telaio),

AV04 borsa da sella e

AV05 borse da paramotore.

*tutte 100% impermeabili.