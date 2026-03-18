Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Vespa, arrivano Primavera e Sprint S 2026: design aggiornato, più sicurezza e tecnologia smart

Vespa, arrivano Primavera e Sprint S 2026: design aggiornato, più sicurezza e tecnologia smart

Gli scooter di Pontedera si aggiornano con nuovi cerchi con freno a doppio disco (anteriore e posteriore), sistema keyless e display digitale evoluto. Anche in versione elettrica
4 min

Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S arrivano per il 2026 con un bel mix di novità che aggiornano lo stile senza perdere quello spirito iconico che le ha rese famose. Restano scooter compatti, super maneggevoli e perfetti per la città, ma ora sono ancora più moderni, sicuri e curati nei dettagli.

 

 

Nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S: come cambiano

Partiamo dal look: saltano subito all’occhio i nuovi cerchi da 12 pollici con design a cinque razze sdoppiate, più dinamici e sportivi. La Sprint S si distingue anche per la nuova griglia laterale a cinque feritoie, mentre sulla Primavera cambia la cresta del parafango, ora più elegante. Piccoli ritocchi anche alla “cravatta” frontale e alla sella, con materiali aggiornati. Torna anche il gancio sotto il manubrio, comodissimo per borse e zaini.
Sul fronte sicurezza c’è una novità importante: arriva il doppio freno a disco anche dietro (prima c’era il tamburo). Questo, insieme all’ABS, punta a rendere la frenata più efficace e stabile, soprattutto nel traffico cittadino.
Altro upgrade interessante è il sistema keyless: niente più chiave da inserire, basta averla con sé. In più, puoi aprire la sella e far lampeggiare le frecce per ritrovare la Vespa nei parcheggi affollati. Piccola cosa, ma utilissima nella vita di tutti i giorni.
Il cruscotto fa un bel salto in avanti: mantiene lo stile classico Vespa ma diventa Full LCD, quindi completamente digitale. Con il sistema Vespa MIA puoi collegare lo smartphone e gestire chiamate, musica e navigazione direttamente dal display. Sulla versione Tech c’è addirittura uno schermo TFT a colori da 5”, tra i più avanzati della categoria.
Per quanto riguarda i motori, c’è davvero scelta: benzina (50, 125 e 150 cc) oppure elettrico. Le versioni elettriche sono disponibili sia come ciclomotore (45 km/h) sia come moto, e quelle base hanno anche batterie rimovibili per ricaricare più facilmente.

 

 

Nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S: colori prezzo e disponibilità

Come sempre Vespa punta forte sulla personalità. La Primavera propone tonalità eleganti e fresche come Verde Amabile o Beige Avvolgente, mentre la Sprint S è più grintosa con colori come Rosso Coraggioso o Verde Ribelle. La versione Tech invece gioca su finiture opache più sofisticate. Non mancano gli accessori: parabrezza, bauletto, portapacchi e le nuove protezioni perimetrali, ora ridisegnate e più filanti.
Prezzi? Si parte da 4.250 euro per la Primavera 50 e 4.450 euro per la Sprint S 50, salendo a 5.600 euro per le versioni 150.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scooter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS