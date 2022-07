ePrix New York gara2: Da Costa in trionfo, ma il leader è Vandoorne

Ancora un finale caotico per l' ePrix di New York. Gara-2 finisce con Askew e Di Grassi fermi in pista, due bandiere gialle a condizionare l'ultimo minuto di corsa e il giro conclusivo. Diventano due limiti ulteriori a un tentativo di sorpasso che Stoffel Vandoorne non è mai riuscito a costruire su Antonio Felix Da Costa .

Tutte le notizie di Formula E

Da Costa e un controllo "agevole"

"E' un po' come una Monaco qui, così tortuosa. In passato ho fatto secondo e terzo, vincere oggi è incredibile. Siamo qui torniamo a vincere quest'anno, grazie a tutto il team.

È stato molto difficile, i piloti dietro spingevano, non avevo molte informazioni sull'energia e ho provato solo a impostare il mio ritmo.

A 10 giri dalla fine ho capito che sarei riuscito a controllare Stoffel se non avessi fatto errori. Prima vittoria per noi, abbiamo lavorato tantissimo, ho passato tantissimo tempo, settimane, al simulatore a Parigi: è noioso ma è servito", commenta Da Costa.

Evans e De Vries controlli da incorniciare

Un ePrix corso via senza emozioni nelle posizioni di testa. Da Costa parte dalla pole dopo la penalizzazione inflitta a Cassidy, autore di un'infrazione in qualifica nell'utilizzo della batteria: da primo parte ultimo. Da Costa controlla la corsa senza fatica, Vandoorne è lesto al via a guadagnare posizioni dalla quinta di partenza. Tra le emozioni dell'ePrix di New York, un Lotterer piantato in griglia di partenza, dopo una falsa che lo ha costretto a fermarsi e ripartire.

Pochi sussulti dalla lotta per le posizioni di testa, Da Costa controlla agevolmente e l'attivazione dell'Attack Mode - una singola da 8' - non produce scossoni in classifica.

A dare l'impressione di avere un gran ritmo è Mitch Evans. Il neozelandese di Jaguar arriva a battagliare con De Vries per la quarta posizione. A 18 minuti dal termine è protagonista di un controllo epico, con la Jaguar a scomporsi su un dosso, Evans a gestire il pendolo senza finire contro le barriere.

Perde terreno ma è abile a recuperare e tornare sul gruppo dei primi quattro: Da Costa, Vandoorne, Sims, De Vries. Un bis del controllo spettacolare arriva con De Vries, a 8 minuti dal termine.

So much drama @nyckdevries clips the wall whilst trying to pass @AlexanderSims before picking up a nudge from @sambirdofficial!



Follow LIVE timing https://t.co/eyJkPu28N5



2022 #NYCEPrix pic.twitter.com/76vtxcnG38 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 17, 2022

Vandoorne leader del mondiale

Vandoorne finisce sul podio e il risultato vale la testa del mondiale Piloti, grazie anche al piazzamento di Mortara, solo 10° e autore del giro più veloce.

"E' un grande risultato e in generale è stato un ottimo week end. Specialmente dopo quanto è successo ieri, il team ha dovuto ricostruire tutta la macchina su un nuovo telaio. Un risultato meritato per loro", spiega il belga.

È stata la lotta nelle retrovie a regalare momenti di spettacolo, tutti molto simili tra loro e favoriti dal un dosso sul dritto verso curva 6, fuori traiettoria - molto sporca -. Il sorpasso di Bird su De Vries, con sonora sportellata, è maturato allo stesso modo. Con Evans terzo sul podio, la classifica dell'ePrix si completa, nella top ten, con i piazzamenti di Sims, Bird, Frijns, De Vries, Dennis, Lotterer, Mortara.