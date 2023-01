ePrix Riad: Wehrlein piglia tutto, vince anche gara2

Tutte le notizie di Formula E

Partenza: Evans beffa Hughes

Allo spegnimento dei semafori è ottimo lo spunto di Evans, che si porta davanti al poleman Hughes. Rast mantiene la terza posizione davanti a Wehrlein e Mortara (ottimo il via dello svizzero che guadagna due posizioni), mentre Buemi scende in sesta posizione. Dopo di lui Dennis, Bird, Vandoorne e Gunther a completare la top 10 al termine del primo giro.

Wehrlein sugli scudi

La prima parte di gara è soprattutto una fase di studio, con il gruppo dei primi dieci molto compatto. A rompere gli indugi è, al 9° dei 39 giri previsti, il leader di gara Mitch Evans, che va a prendere l'attack mode. Le mosse dei primi accendono veramente la corsa ed il colpo lo piazza Rast, che aspetta a prendere il primo attack mode: bravo lui a beffare Evans ed Hughes ed a portarsi davanti a tutti.

It's all change!@MitchEvans_ takes ATTACK MODE, @JakeHughesRace takes the lead, then Hughes takes ATTACK MODE and team mate @ReneRastRacing comes out in front! #DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2023

Molto bene in questa fase Wehrlein, che balza in seconda posizione passando, in pista, sia Hughes che Evans. Il tedesco fa tutto questo prima di prendere l'attack mode, e quando va a prendersi 3' di potenza supplementare è 2° a 1"8 da Rast.

Il pilota della McLaren comunque si toglie di mezzo al giro numero 18, quando opta per il secondo attack mode (2') lasciando strada al tedesco della Porsche. Wehrlein fa lo stesso due passaggi più tardi, all'inizio della seconda metà di gara, e questo gli basta per rimanere davanti.

It's @PWehrlein leading the #DiriyahEPrix at the half-way point!



Could he do the Diriyah double? #DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2023

Progressione di Dennis prima della safety car

Chi sceglie invece di azzardare una strategia completamente diversa sono Dennis e Mortara, i quale ritardano la scelta di prendere l'attack mode. E' soprattutto il pilota dell'Andretti che si mette in mostra, piazzando un sorpasso dietro l'altro (le sue vittime le buca alla staccata di curva 19) e portandosi al 2° posto. E' dopo il sorpasso a Rast che Dennis va a prendere il primo attack mode, mossa che lo lascia a circa 2"6 dal leader Wehrlein. Poco dopo è Bird a passare Rast per la terza posizione, pochi istanti prima che Muller finisca a muro: safety car quando siamo al 27° giro.

DENNIS IS UP TO 2ND!



It's @JakeDennis19 vs @PWehrlein at the front in Diriyah again #DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2023

SAFTEY CAR!@Nico_Mueller goes off at Turn 16 and closes the pack right back up!



Pascal Wehrlein currently leads Jake Dennis and Sam Bird.#DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2023

Bird, che rischio!

Alla ripartenza dopo tre passaggi dietro alla vettura di sicurezza la classifica dice Wehrlein, Dennis, Bird, Rast, Evans, Hughes, Mortara, Buemi, Gunther e Vandoorne tra i primi dieci. Nessun cambio di posizione fino a quando Mortara e Gunther vanno a prendersi l'attack mode, cosa che Dennis e Bird fanno al giro successivo per prendersi 3' di potenza supplementare: ne approfitta Rast per infilarsi tra i due e riportarsi in terza posizione. Alla prima occasione per rispondere alla McLaren il pilota della Jaguar va lungo in curva 19, rischiando il replay del botto di Muller.

Vince Wehrlein

Wehrlein e Dennis invece fanno gara a parte per la vittoria, mentre la direzione gara aggiunge un giro supplementare per via della precedente neutralizzazione. Non basta però a Dennis per mettere le ruote davanti a Wehrlein, meritatamente vincitore anche di gara-2 a Diriyah: super doppietta del tedesco della Porsche sull'asfalto dell'Arabia Saudita. Dietro a Wehrlein e Dennis applausi per Rast, che si difende bene da Bird regalando il primo podio in Formula E alla McLaren. L'altra McLaren di Hughes è quinta dietro a Bird, quindi Buemi, Evans, Fenestraz, Mortara (primi punti per Maserati) e Ticktum.