ePrix Berlino: doppietta Jaguar con Evans e Bird in gara1

È a dir poco caotico l'ePrix di Berlino, una gara-1 corsa a Tempelhof e vinta da Mitch Evans davanti a Sam Bird. In 40 giri più 3 di "recupero" capita di tutto, ben oltre l'ordinario caos al quale la Formula E ci ha spesso abituato. In un numero: ben 8 diversi leader della corsa. È record per la serie elettrica.

Incidenti e ritiri, attacchi alla posizione finiti male, recuperi dal fondo interrotti quando ormai alle soglie del podio. È il contorno nel quale ad avere la meglio sono le due Jaguar ufficiali, su un podio completato da Maserati, che ottiene il miglior risultato stagionale.

Maserati, finalmente!

Prestazione convincente per il Tridente, con un ultimo giro di Guenther appassionante per come è andato ad attaccare Buemi su Envision, in difficoltà con l'energia.

All'ultima curva i due entrano in contatto, poi è una gara di accelerazione fin sotto il traguardo, dove Maserati mette il musetto davanti a Envision. Jaguar ottiene la prima doppietta in Formula E, Maserati il primo podio.

Brb Admin needs to go for a lie down...



That was INCREDIBLE. #BerlinEPrix

Prima doppietta per il Giaguaro

"L'ultima gara era stata speciale, sul podio eravamo tutti motorizzati Jaguar; quest'altra è speciale per la prima doppietta. È stata una gara difficilissima da gestire sull'energia e non mi aspettavo di vincere. È una vittoria inattesa per come siamo andati negli ultimi anni su questa pista", commenta Mitch Evans.

Buemi chiude quarto, poi arriva Cassidy sull'altra Envision, bravo a rimontare dall'ultima posizione, dov'era finito durante la seconda Safety Car, costretto a un passaggio ai box. Sesto arriva Wehrlein, leader del mondiale, seguito da Vergne, Lotterer, Mortara e Rowland.

Avvio sorprendente di Ticktum

Accade di tutto nei 43 giri effettivi dell'ePrix. In partenza è Ticktum a partire a fionda, senza curarsi troppo di una gestione dell'energia che, invece, condizionerà l'intero ePrix. L'inglese di NIO guadagna giri di gloria, al comando fino al nono passaggio.

Vandoorne a muro

Poi, al giro 20, entra in contatto con Vandoorne, entrambi sono costretti al ritiro e la Safety Car entra per la seconda volta (la prima per pulire la pista dai detriti dei numerosi contatti). Vandoorne che proprio in partenza aveva guadagnato lo slancio buono per passare in testa ma ha contenuto l'attacco su Buemi e Bird, gestendo l'energia.

This is Vandoorne's first DNF since New York in 2021 #BerlinEPrix

La gestione strategica dell'Attack Mode ha portato molti piloti a esaurire le attivazioni nella prima parte di corsa. Non ha prodotto un vero vantaggio la potenza extra, in termini di posizioni recuperate.

Il recupero interrotto di Da Costa

Prima dell'assalto decisivo alla leadership dell'ePrix, con Evans ad attaccare Buemi al giro 40, le Jaguar si sono trovate in testa con Bird e lo stesso Evans nella girandola di sorpassi e capovolgimenti di fronte.

Dalle retrovie le Porsche hanno recuperato posizioni, con un ottimo Da Costa - partito 19° - ad approfittare degli eventi e salire fino al quarto posto. Tutto vanificato dalla rottura della sospensione anteriore sinistra, centrato dalla Andretti di Dennis. L'inglese va all'attacco di Guenther al giro 31 ma perde il controllo della monoposto al tornantino e tocca l'anteriore sinistra della Porsche quanto basta per rompere la sospensione.

OH MY GOODNESS!



Jake Dennis is in the wall in the most dramatic fashion, clipping da Costa in the process! #BerlinEPrix

La gara delle Maserati, invece, è solida e vede Mortara e Guenther sempre presenti dentro la top ten. Per la Tipo Folgore anche un passaggio in testa all'ePrix, prima di retrocedere e chiudere la gara con un finale avvincente e Guenther in battaglia con Buemi. Domenica si replica, con la qualifica alle 10:40 e gara-2 dell'ePrix di Berlino alle 15:04.