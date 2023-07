Formula E, E-Prix Roma: pole di Evans, solo settimo Dennis

ROMA - E' Mitch Evans a prendersi la pole position nella qualifica del sabato all'E-Prix di Roma, penultimo appuntamento stagionale della Formula E. Il pilota della Jaguar aprirà la prima fila, in cui troverà anche il compagno di squadra Sam Bird. Terzo posto per la Nissan di Sacha Fenestraz, davanti alla Envision di Sebastien Buemi in quarta posizione, a chiudere la seconda fila. Jake Dennis, leader della classifica a soli due weekend dal termine della stagione, si ferma in settima piazza.