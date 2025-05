Francesco Castellacci è il nuovo brand ambassador di Driverso

Roma, 6 maggio 2025 - Driverso, la piattaforma leader in Europa per il noleggio di auto di lusso, dà il benvenuto a Francesco Castellacci come nuovo brand ambassador. Pilota GT di fama internazionale e protagonista del FIA World Endurance Championship (WEC) con il Team Ferrari Vista AF Corse, Castellacci incarna perfettamente i valori di eccellenza, precisione e passione che guidano la visione di Driverso. Questa collaborazione nasce da una visione condivisa: trasformare ogni esperienza di guida in un racconto di stile, performance e attenzione ai dettagli.