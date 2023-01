Dakar shock, morto un turista italiano in un incidente

Tragedia alla Dakar 2023, dove un turista italiano è morto in un incidente sulla pista. Il fatto è stato reso noto dall'organizzazione. È successo durante la nona tappa del rally tra Riad e Harad, in Arabia Saudita. Non ci sono ancora informazioni sul luogo esatto dell'incidente, su come si sia verificato e sulla possibilità di altre vittime.