“La sua morte mi perseguiterà per il resto della vita”: il pilota della Dakar devastato

Una tragedia ha sconvolto la Dakar 2023 : un turista italiano è morto in un incidente sulla pista. Secondo il comunicato rilasciato dagli organizzatori della gara, lo spettatore stava fotografando dietro una duna quando è stato travolto. È morto poi durante il trasferimento in ospedale. Un episodio che ha scioccato tutti, in primis Ales Loprais, il pilota del camion che ha investito il tifoso .

Il dolore di Loprais e il video dell'incidente

Loprais sulla sua pagina Facebook ha postato un video in cui mostra la dinamica del tremendo incidente. "Una vita umana è finita per colpa mia, involontariamente, perché ero io a guidare. Devo ammettere che né io né il mio equipaggio ce ne siamo accorti. Abbiamo altri video che lo dimostrano. Ma questo non cambia che una vita è stata spezzata. L'uomo era italiano, ma non so il suo nome. Un uomo di 69 anni che è venuto a vedere la Dakar e che purtroppo era dietro quella duna. E noi non lo abbiamo visto, nessuno di noi", spiega Loprais nel video. "Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Sono molto dispiaciuto per questo incidente che mi perseguiterà per il resto della mia vita", conclude il pilota.