Sainz, incidente spaventoso nel Rally Dakar: auto ribaltata e demolita

Alla ricerca del quinto successo nella Dakar, l'eterno Carlos Sainz, padre dell'omonimo ex pilota della Ferrari (ora alla Williams), si è reso protagonista di uno spaventoso incidente nella tappa "marathon" (947 chilomentri di speciale), in programma tra oggi e domani a Bisha, in Arabia Saudita. Il 62enne veterano dei rally si è cappottato nel deserto con la sua Ford Raptor DKR, restando illeso così come il suo navigatore Lucas Cruz. Sainz e il copilota sono poi usciti dalla loro auto, l'hanno rimessa in piedi a forza, l'hanno liberata dai rottami e sono ripartiti.